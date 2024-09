Faire corps autour de l’affliction. Histoire et herméneutique réformée de l’épreuve, XVIe-XVIIIe s. ( Paris Nanterre & EPHE)

Laboratoire d’études des monothéismes (UMR 8584, CNRS-EPHE-PSL)

Université Paris Nanterre (Renaissances – CSLF EA 1586)

Institut protestant de théologie, Faculté de Montpellier

Colloque international

Faire corps autour de l’affliction. Histoire et herméneutique réformée de l’épreuve (XVIe-XVIIIe siècle)

Université Paris Nanterre et École pratique des hautes études

19-20 septembre 2024

—

Programme

Jeudi 19 septembre 2024

Université Paris Nanterre

Salle des conférences (Bâtiment Max Weber)

13h30 : Accueil des participants

14h : Ouverture, Chrystel Bernat (IPT) et Véronique Ferrer (Université Paris Nanterre)

« Dimension sociale de l’affliction et usages communautaires de l’épreuve »

Présidence : Hubert Bost

14h15 : Marie-Christine Gomez-Géraud, Université Paris Nanterre (CSLF, EA 1586)

« Inflexions de l’affliction. Enquête dans le corpus biblique et quelques traductions réformées (XVIe siècle) »

14h45 : Marc Vial, Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg (UR 4378)

« Cause première et causes secondes dans la théologie calvinienne de la Providence »

15h15 : Olivier Millet, Sorbonne Université (CELLF, UMR 8599)

« La souffrance dans la biographie des réformateurs : Luther, Zwingli, Calvin. Exemplarité de la souffrance personnelle et modèle érasmien du sacrifice de soi »

15h45 Discussion

16h Pause

Présidence : Olivier Millet

16h15 : Ueli Zahnd, Institut d’Histoire de la Réformation, Université de Genève

« Donner du sens théologique aux persécutions : les réflexions des théologiens suisses Bullinger, Aretius et Lavater, 1573-1583 »

16h45 : Mathieu de La Gorce, Université Paris Nanterre (CSLF, EA 1586)

« L’“eschole des persecuteurs” : affliction et intelligence corporelle chez Pierre Viret »

17h15 Discussion

Vendredi 20 septembre 2024

École pratique des hautes études

salle D064 Gaston Paris en Sorbonne (Esc. E)

9h : Accueil des participants

Présidence : Ueli Zahnd

9h30 : Aurélien Bourgaux, boursier FRESH-FNRS, Université de Liège- IHR

« Le tableau des bûchers et sa fonction communautaire dans la littérature bézienne de l’exil (1550-1554) »

10h : Inès Zahra, Nantes Université (LAMO, UR 4276)

« La Tragédie du sac de Cabrières (1566 -1568), ou comment transmuer l’émotion en appel à la résistance »

10h30 : Paul Vo-Ha, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (IHMC, UMR 8066)

« Avant le combat, après la blessure. Prier en huguenot pour conjurer la peur, XVIe-XVIIe siècles »

11h : discussion

11h15 : Pause-café en salle Delamarre (D059)

Présidence : Frank Lestringant, Sorbonne Université (CELLF UMR 8599)

11h30 : Amy Graves Monroe, University at Buffalo

« Se manifester dans l’adversité : les stratégies huguenotes pour combler la distance avec les persécutés (1570-1598) »

12h : Sophia Buehrer, New York University

« Montrer et commémorer la souffrance des fidèles : l’inclusion des non-martyrs dans l’Histoire des martyrs (1619) »

12h30 Discussion

13h Déjeuner

Présidence : Marie-Christine Gomez-Géraud

14h30 : Mathilde Bernard, Université Paris-Nanterre (CSLF, EA 1586)

« Le parti de Dieu. L’affliction et ses usages épistolaires chez Catherine de Bourbon »

15h : Christophe Bourgeois (CPGE, Lycée Sainte-Marie de Neuilly)

« Les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné comme discours de consolation des affligés »

15h30 Discussion

15h45 Pause en salle Delamarre (D059)

Présidence : Philippe Büttgen, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (ISJPS, UMR 8103)

16h15 : Andy Serin, doctorant, École pratique des hautes études – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (LEM, UMR 8584 CNRS-EPHE PSL)

« L’Avis aux Réfugiés de 1690 ou une parénétique de la “glorieuse affliction” contre le droit de résistance au roi persécuteur »

16h45 : Hubert Bost, École pratique des hautes études PSL (LEM, UMR 8584)

« “La crasse qui se sépare de l’or épuré par le feu des afflictions”. Autour des Lettres écrites à un Protestant de France de Pierre Roques (1730) »

17h15 Discussion

17h30 Conclusions par Olivier Christin, École pratique des hautes études (HISTARA, EA 7347)