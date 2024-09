Lever l'anonymat des auteurs de l'Encyclopédie (Observatoire de Paris)

Plus de la moitié des articles de l'Encyclopédie sont demeurés anonymes. Depuis le XXe s. nombre de cherheurs pionniers se sont attaqués à cette vaste question.

De nouvelles méthodes d'attributions ont été conçues et mises au point par l'équipe de recherche de l'ENCCRE qui organise ce colloque : il s'agit de fournir résultats, et découvertes, d'engager le débat sur les démarches de découvertes, les recherches à venir, informatisées ou non.

Colloque ouvert au public, inscription nécessaire demandée par l'Institution hôte.