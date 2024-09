Rencontre Annie Ernaux et les historiennes et historiens (Yvetot)

Pourquoi organiser une rencontre entre l’écrivaine, prix Nobel de littérature (2022), Annie Ernaux et des historiennes et historiens à Yvetot ?

Que peuvent-ils se dire ?

Que peut apporter ce moment au public ?

L’œuvre d’Annie Ernaux (notamment Les Années) permet de comprendre son rapport au temps, au passé, aux événements de l’histoire et à la mémoire. Ce moment d'échange entre Annie Ernaux, des historiens, des historiennes et le public permettra de revivre 60 ans d’années, en partie commune, et de réfléchir sur ce lien si riche entre littérature (du réel) et histoire.

Distribution

Invitée d'honneur : Annie Ernaux

Intervenants :

・Jean-François Chanet (professeur des Universités, Institut d’Études politiques de Paris, ancien Recteur)

・Anne-Marie Cheny (maîtresse de conférences, Université de Rouen Normandie)

・Carole Christen (professeure des Universités, Université Le Havre Normandie)

・Ivan Jablonka (professeur des Universités, Université Paris Sorbonne Nord)

・Emmanuelle Loyer (professeure des Universités, Institut d’Études politiques de Paris)

・Michelle Perrot (professeure des Universités émérite, Université Paris Diderot)