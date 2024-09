Senghor et la promotion de la négritude (en ligne)

Journée d'étude "Senghor et la promotion de la négritude",

le 21 septembre 2024, en ligne

Qu’il y ait eu un mouvement de la négritude et que celui-ci ait été fondé à Paris au début des années 1930 autour des personnalités de Césaire, Senghor et Damas apparaît comme un acquis pour l’histoire littéraire et l’histoire des idées. Néanmoins, si l’on se penche sur les textes, les revues, les archives et les réseaux intellectuels, les origines et les confins de ce mouvement s’avèrent quelque peu flous. Il semblerait même que cette idée, somme toute, unitaire du mouvement de la négritude soit le produit d’une construction discursive et institutionnelle rétrospective. Cette journée d’étude souhaite examiner la manière dont Senghor, poète, président et théoricien, au cœur du champ politique et du champ littéraire, a su jouer un rôle crucial dans cette promotion de la négritude.

Journée d'étude en ligne. Lien sur demande à l'adresse suivante : senghor.item.ucad(a)gmail.com

Programme

15h30 Paris / 13h30 Dakar / 9h30 Montréal / 6h30 Vancouver

Sébastien Heiniger (Université de Genève/ITEM). Mot d’ouverture : Senghor et la promotion de la négritude

16h Paris / 14h Dakar / 10h Montréal / 7h Vancouver. TRAVERSÉES DE L’ATLANTIQUE

Présidence : Mouhamadou Moustapha Sow (UCAD)

Édouard Djob Li Kana (Université de Douala) : La négritude et la négro-renaissance : convergences ou dissonances ?

Maëlle Gélin (Sciences Po) : Senghor, exportateur transatlantique de la négritude ?

17h15 Paris / 15h15 Dakar / 11h15 Montréal / 8h15 Vancouver. L’AMBASSADEUR DE LA NÉGRITUDE

Présidence : Edoardo Cagnan (Sorbonne Université)

Ching Selao (Université du Vermont). La négritude de Senghor au Québec : entre enthousiasme et malentendu

Aleksa Nikolić (Chercheur indépendant). Que faisait Senghor en Yougoslavie un soir d'été 1975 ?

18h30 Paris / 16h30 Dakar / 12h30 Montréal / 9h30 Vancouver. DAKAR, RENDEZ-VOUS DU DONNER ET DU RECEVOIR

Présidence : Antje Ziethen (U. de Colombie Britannique)

Céline Labrune Badiane (ITEM). Senghor et les Antilles : histoire d’une relation empêchée ?

Delphine Buysse et Babacar Mbaye Diop (UCAD). De l'influence des discours inauguraux de Senghor dans la promotion de la négritude

19h30 Paris / 17h30 Dakar / 13h30 Montréal / 10h30 Vancouver

Mbaye Diouf (Université McGill/AIELCEF). Mot de clôture : interroger l’héritage senghorien aujourd’hui

*

