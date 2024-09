Pierre Kropotkine, La Morale anarchiste, suivi de La Commune

Texte emblématique de l’anarchisme et qui compte parmi les plus populaires de Kropotkine, cet essai nous propose de concevoir une morale à rebours des tendances individualistes de son époque et de la nôtre, une morale où l’entraide et la coopération sont inscrites au cœur de la nature humaine.

Si l’ auteur nous enjoint à lutter et à nous révolter contre le mensonge, l’injustice ou l’iniquité, il nous invite davantage encore à exiger une vie intense, débordante et par-dessus tout… libre !

