Servir le château. Colloque des Rencontres d’histoire et d’archéologie en Périgord (Périgueux & Bergerac)

XXXIe RENCONTRES D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE EN PÉRIGORD

Servir le château

Périgueux

27, 28 et 29 septembre 2024

L’Odyssée-Théâtre de Périgueux, salle Montaigne

Bergerac, Dordonha-CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine)

Un titre bref pour un thème qu’une dizaine de colloques ne suffirait pas à épuiser ! Du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle, le château est un microcosme où l’ensemble des fonctions de pouvoir est associé à la vie seigneuriale dans toutes ses dimensions : économique, sociale, familiale, cérémonielle, festive. Un monde très hiérarchisé et une cascade de dépendances consenties ou imposées, de droits et de devoirs, de privilèges, d’honneurs, de corvées, de contraintes, voire d’humiliations et de violences. Selon les pays et les époques que de disparités ! À Cordoue au Xe siècle, les favorites du calife sont les rares femmes du harem à échapper à une condition de quasi-esclave. À Dijon, au Moyen Âge, les ducs de Bourgogne tiennent une cour fastueuse et leur domesticité, des marmitons aux grands officiers, suit leurs itinérances, et l’on est fier au château de Fampoux d’élever les chevaux ducaux. Mais quand le seigneur n’est pas là, le plus simple des domestiques se prévaut de son autorité, du portier au garde-chasse, et jusqu’aux jardiniers, « maîtres des dehors » ; chacun peut même être appelé à témoigner, pour ou contre le seigneur, dans des querelles ou des crimes de sang. Quel honneur, cependant, de servir un roi ou un empereur. ! Des lignées de serviteurs se constituent, par exemple à Amboise, à destination de Versailles, où les gardes du corps occupent la première place de la maison militaire du roi. Nous irons au château de Grateloup, à la rencontre de l’un d’entre eux, Maine de Biran, rescapé des journées d’octobre 1789, un homme toujours « étonné de se sentir exister » et qui sonda les profondeurs de l’inconscient bien avant Freud… Quant à Jérôme, roi de Wesphalie, il dût composer entre servir la gloire de son frère Napoléon 1er et former une cour unie avec ses sujets allemands. Et quel défi d’éduquer un rejeton royal en exil, le duc de Bordeaux ! Même par gros temps, il est plus simple d’être au service d’un grand marin, Duquesne ou Duguay-Trouin. Au final, une emprise sur les espaces et sur les corps et les esprits dont se sont emparés la littérature, le cinéma ( – Retour à Howards end, Gosford Park) – et les séries depuis Les Gens de Mogador, Au plaisir de Dieu, jusqu'à Downton Abbey. Quand le château devient la « maisonnée », où liens de sang, de service et d’honneur se confondent…

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

L’Odyssée-Théâtre de Périgueux, salle Montaigne

8h30 Accueil des participants.

8h45 Ouverture du colloque par Anne-Marie Cocula, présidente des Rencontres.

Actualités de l’archéologie

9h00 Patrice Courtaud, CNRS ; PACEA UMR 5199, FSAB FR3383, Pessac et Alexandre Michel, Service départemental d’archéologie de la Dordogne, Périgueux ; PACEA UMR 5199, FSAB FR3383, Pessac, La sépulture mésolithique de l’Abri du Squelette (Eyzies-de-Tayac, Dordogne).

9h30 Christian Chevillot, ADRAHP, CReAAH UMR 6566, Rennes et Jean-Claude Moissat, ADRAHP, Nouvelles recherches sur les grottes sépulcrales néolithiques en Périgord.

10h15 Carole Ballon et Camille Vanhove, Service archéologie Bordeaux Métropole, Premières données issues de la fouille de la Place des Martyrs de la Résistance à Bordeaux.

10h45 Katia Lagorsse, Jean-Philippe Chaumeil, Benjamin Fores, INRAP NAOM Limoges et Stéphane Lafaye, CRIHAM Limoges, Nouvelles données pour la connaissance de Saint-Vaury (Creuse) : le rôle d’une communauté monastique sur le développement du bourg.

La domesticité au féminin

11h30 Christine Mazzoli-Guintard, Nantes Université, UMR 6566, CReAAH-LARA, Servir le calife : la domesticité au féminin (al-Andalus, Xe siècle).

Le prestige du service curial

14h Victorien Leman, Université Catholique de l’Ouest-Bretagne Sud, Le « séjour des chevaux » du duc de Bourgogne au château de Fampoux (Pas-de-Calais) de 1394 à 1475.

14h30 Hervé Mouillebouche, Université de Bourgogne, Service et serviteurs au palais des ducs de Bourgogne de Dijon, XIVe-XVIIIe siècle.

15h00 Delphine Desbourdes, Centre de recherche du château de Versailles, De la Touraine à Versailles : carrières et réseaux des Amboisiens officiers commensaux du roi (1650-1750).

La maisonnée castrale : quel imaginaire ?

16h00 Alix Giordano, Université de Bourgogne, Le village et l’entretien du château : l’exemple du comté de Bourgogne à la fin du XIVe siècle.

16h30 Camille Charbonnier, Université Paris-Nanterre, HAR ED 395, Statut et rôle des “orfèvres de la terre” dans le Bordelais, au XVIIe siècle.

17h00 Éléonore de Noüel, École Pratique des Hautes études (GSRL), Servir au château, rejoindre "la maisonnée" dans l'œuvre littéraire et cinématographique.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Bergerac, Dordonha-CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine).

Servir un prince français à l’étranger : l’entrelacs des loyautés

9h30 Olivier Baustian, historien, Servir un prince français en Allemagne. La cour du roi Jérôme en Westphalie (1807-1813).

10h00 Milena Lenderová, Université de Pardubice (République tchèque), Un autre exil : Joachim Barrande, duc de Bordeaux et éducation royale.

Service et choix des armes

11h00 Michel Vergé-Franceschi, Université de Tours, La domesticité des seigneurs châtelains, officiers des vaisseaux du roi.

11h30 Thomas Fressin, Université Côte d’Azur, Emprises des gardes du corps du roi dans la vie curiale quotidienne de Versailles.

12h00 Michèle Battesti, ancienne directrice de recherche ‘Défense et société’ de l’institut stratégique de l’École militaire (IRSEM), Les « Maisons » des princes de la famille impériale (1852-1870).

14h00 visite du CIAP.

15h00 Visite du château de Grateloup commentée par M. Bories, descendant de Maine de Biran et propriétaire du château, et par Michel Combet, vice président de l’association.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

L’Odyssée-Théâtre de Périgueux, salle Montaigne



Querelles d’honneur

9h00 Julien Bernard, Université Rennes 2, Des serviteurs auditionnés au château de La Hunaudaye (Bretagne, fin XVe siècle).

9h30 Philippe Alcan-Crémieu, Université Bordeaux-Montaigne, Chasse, pouvoir et honneur, entre surveillance et autonomie.

Château, maîtres et serviteurs

10h30 Nicole Dufournaud, Université Gustave Eiffel, Champs sur Marne, L’itinérance des serviteurs au XVIe siècle dans le royaume de France.

11h00 Jacques-Olivier Boudon, Sorbonne Université, La vie au château vue d’en bas. Employés et domestiques au château de Picomtal.

11h45 Claude-Isabelle Brelot, Université Lyon-2, Conclusions du colloque

