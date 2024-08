« Le jeu : Gambling, Gaming and Play in Literature »

Dixième Congrès de la Société Européenne de Littérature Comparée :

Paris, Sorbonne-Université,

2-6 septembre 2024

Ce congrès sera co-organisé par la Société européenne de littérature comparée et la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sorbonne Université. Le thème du congrès s’appuiera sur des réflexions générales sur le jeu issues de la sociologie, de la psychanalyse et de la philosophie, permettant au congrès de s’ouvrir à des perspectives transdisciplinaires. Cependant, une base strictement littéraire est constituée par les principaux critiques qui ont développé une réflexion sur le jeu (Walter Benjamin, Roger Caillois, Michel Picard). Sur cette base, le congrès explorera une variété de textes littéraires de différentes cultures et époques, abordant le jeu de différentes manières – sans négliger pour autant l’ouverture vers d’autre supports artistiques dans leurs rapports intermédiaux avec la littérature.

· La première est une relation thématique, où la littérature évoque le jeu (dans Le joueur de Dostoïevski ou Le joueur d’échecs de Stefan Zweig, par exemple, ou même, sous une forme différente, dans le célèbre pari de Pascal).

· Une deuxième relation consiste à lire l’œuvre littéraire comme un jeu, comme l’illustrent diverses expériences, telles que l’Oulipo, le roman comique (Cervantès, Sterne, Diderot, ou les récits fantastiques et comiques d’Hoffmann) : l’humour et l’ironie y occupent une place de choix.

· Une troisième relation consiste à construire l’œuvre littéraire comme un jeu, à la manière de Beckett qui reproduit dans son théâtre la structure d’un jeu d’échecs. La réflexion pourrait ainsi explorer les différents rapports que la littérature entretient avec le jeu, qu’il s’agisse du jeu théâtral (la notion de ” jeu ” pourrait être interrogée), du rapport à la règle, qui est à la fois contraire à l’esprit de liberté du jeu et une substance du jeu lui-même.

· Enfin, il pourrait s’agir d’interroger l’hypothèse d’une définition de la littérature comme jeu, notamment lorsqu’elle est abordée dans son rapport à la société.

