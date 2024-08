De la lettre à l’œuvre. Autour de l’édition Corr-Proust

Des lettres aux manuscrits, ce colloque, qui clôture le projet ANR Corr-Proust 1907-1914, est consacré à l’analyse du rôle de l’écriture épistolaire dans le processus créateur ainsi qu’à une réflexion sur l’édition numérique des correspondances et les possibilités ouvertes par les outils de fouille numérique.

Souvent considérées au seul prisme de la biographie, les lettres jouent en effet un rôle crucial dans la création littéraire, qu’elles amorcent l’écriture fictionnelle, reflètent les hésitations de l’écrivain ou ses tracas éditoriaux, ou encore témoignent de ses multiples sources documentaires. À la suite de la monumentale édition de Philip Kolb, l’objectif de Corr-Proust est non seulement de produire une nouvelle édition numérique enrichie de la correspondance de Marcel Proust, mais de mettre en lumière cette dimension créatrice de l’écriture épistolaire.

En instaurant un dialogue entre éditeurs de correspondances d’écrivains ou d’artistes majeurs des XIXe et XXe siècles, ce colloque permettra de définir les possibles fonctions de l’écriture épistolaire dans le processus créateur de chacun, et de dessiner un état des choix opérés et des réflexions en cours dans les éditions numériques de correspondances.

Partenaires : UGA Litt&Arts, UGA ELAN, X/LinX, ITEM-CNRS, avec Univ. Illinois et Univ. Victoria.

Mercredi 25 septembre

Correspondance et création

Fondation Robert de Sorbon – CCFS, 16-22, rue de Martignac, 75007 Paris (salons Guillaumat et Monnet)

13 h 15 – 13 h 45 : accueil des participants

13 h 45 : Mot de bienvenue par Olivier Bertrand et Isabelle Schaffner (Centre international de langue et culture françaises, IP Paris)

14 h – 15 h : Présentation du projet ANR Corr-Proust, édition numérique de la correspondance de Proust, par les partenaires (Litt&Arts, ITEM, LinX, Univ. de l’Illinois)

Françoise Leriche, François Proulx, Caroline Szylowicz, Nathalie Mauriac Dyer, Julie André, Elisabeth Greslou et Anne Garcia-Fernandez

Corr-Proust : corrproust.org/

15 h – 16 h : Conférence plénière : Proust, correspondance et création

Françoise Leriche

16 h – 16 h 30 : pause

16 h 30 – 17 h 45 : Table ronde : Correspondances d’écrivains et création littéraire

Présidence Jean-Yves Tadié

Avec Jean-Marc Hovasse (Hugo), Bertrand Marchal (Mallarmé), Pierre Masson (Gide) et Alain Pagès (Zola)

Jeudi 26 septembre

L’édition numérique des correspondances : pratiques et usages

École Polytechnique, Route de Saclay, Palaiseau (amphithéâtre Cauchy et Bibliothèque de l’X)

9 h 30 – 9 h 45 : accueil des participants

9 h 45 : Ouverture par Dominique Rossin, directeur de l’enseignement et de la recherche, et Michaël Foessel, directeur du LinX

10 h – 12 h 30 : Éditions numériques de correspondances : corpus, choix et enjeux

Présidence François Proulx

– Catherine Volpilhac-Auger : « Montesquieu : une correspondance entre objet numérique et œuvres complètes »

montesquieu.huma-num.fr/editions/ecrits-prives/correspondance/presentation

– Yvan Leclerc : « La Correspondance électronique de Flaubert : des choix sous contraintes »

flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/correspondance/

– Gwenaëlle Sifferlen : « 22 000 lettres en un site : l’édition numérique savante du journal épistolaire de Juliette Drouet à Victor Hugo »

juliettedrouet.org/lettres/

– Nienke Bakker et Leo Jansen : The Van Gogh Letters Project

vangoghletters.org/vg/

12 h 30 – 14 h : pause déjeuner

14 h – 15 h 30 : Les innovations de l’édition Corr-Proust : balisages, mise en réseau, exploitation des données textuelles et génétiques

Présidence Françoise Leriche

Avec Julie André, Chiara Carraro, Yuri Cerqueira dos Anjos, Solène Lépinay, Ludovico Monaci et Théo Roulet

Corr-Proust : corrproust.org/

15 h 30 – 16 h 00 : pause

16 h 00 – 17 h 30 : Table ronde (Bibliothèque de l’X) : Aventures des archives épistolaires de Proust

Présidence Jérôme Bastianelli

Avec Pedro Corrêa do Lago, Guillaume Fau, Jacques Letertre, Caroline Szylowicz et Jean-Claude Vrain

Vendredi 27 septembre

Quels outils pour l’exploitation numérique des correspondances ?

École normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris (salle des Actes)

9 h – 9 h 30 : accueil des participants

9 h 30 – 11 h : Correspondances et outils de fouille

Présidence Anne Garcia-Fernandez

– Iris Fabry : « La lettre en sciences du langage : étude sur le corpus diachronique PhraséoCorr et son outil de fouille associé, le Lexicoscope »

– Jean-Sébastien Macke : « Visualisation et fouille de données dans la correspondance active et passive d’Émile Zola »

eman-archives.org/CorrespondanceZola/

– Fatiha Idmhand : « Pablo Picasso en toutes lettres »

translitterae.psl.eu/picasso-lettres/

11 h – 11 h 15 : pause

11 h 15 – 12 h 45 : Visualisations et fouille des données textuelles dans Corr-Proust

Présidence Fatiha Idmhand

– Arnaud Bey, Serena Crespi, Anne Garcia-Fernandez : « Représentation et analyses d’un objet d’étude pluriel : la lettre »

– Ludovico Monaci, Théo Roulet : « Fouille de données et création littéraire : Corr-Proust 1907-1914, du global au détail »

12 h 45 – 13 h Conclusions : représenter la genèse à l’ère numérique