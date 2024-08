Alain Trouvé, La Littérature comme échange verbal différé. Essai sur la parole littéraire

Contrairement à une idée reçue, la théorie n’a pas dit son dernier mot en matière de littérature. Elle trouve peut-être un souffle nouveau en s’inscrivant ici dans un dialogue intercontinental entre France (Europe) et Argentine (Amérique du Sud). L’assimilation de la littérature à un « échange », au sens anthropologique du potlatch, s’appuie sur deux notions, redécouvertes ou redéfinies, l’arrièretexte, qui renvoie à l’inscription du sujet dans le monde, et la parole, écrite ou orale, acte verbal par quoi il signale sa singularité. L'inflexion de l’oral vers l’écrit introduit dans l’écho d’une parole à l’autre le facteur temps. Après un premier bloc théorique s’ouvrant sur la traduction inédite d’articles publiés en Argentine, puis interrogeant le vocabulaire de la théorie littéraire, les variations de focale qui suivent oscillent entre deux pôles : élargissement, notamment au mythe et à la fiction, et confrontation à des corpus et à des auteurs particuliers (Bonnefoy, Breton, Char, Michaux, Prévert, Rabelais, Aragon, Queneau).

—

Sommaire

Préambule. Échange verbal différé…

PREMIÈRE PARTIE PROPOSITIONS

Chapitre I Pour une lecture littéraire de seconde génération

Chapitre II Le jeu littéraire et ses dédoublements

Chapitre III Le lexique de la théorie littéraire

DEUXIÈME PARTIE VARIATIONS DE FOCALE

Chapitre IV Autour de L’Écharpe rouge (Yves Bonnefoy)

Chapitre V Mythe, parole et littérature

Chapitre VI Sacré, poésie et lecture littéraire

Chapitre VII Paroles