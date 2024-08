Marc Bloch, La Vie d'outre-tombe du roi Salomon

Préface de Florence Hulak

Postface de Julien Théry

En marge des recherches préparatoires à son célèbre ouvrage Les Rois thaumaturges, Marc Bloch découvre une intrigante légende dont il fait la matière d’un court article publié en 1925. Demeurée méconnue, cette brève étude de l’imaginaire médiéval sur la pénitence subie dans l’au-delà par le roi Salomon constitue une magistrale leçon d’histoire des mentalités.

Florence Hulak, dans sa présentation, souligne la force et le caractère novateur de la méthode de Bloch, fondée sur l’observation, l’engagement du présent dans l’étude du passé, l’usage systématique et réfléchi de la comparaison. L’historien élabore une approche originale des mythes, qui rend compte de leur historicité et de leur forme propre de rationalité. Il peut ainsi raviver la puissance interprétative du mythe biblique de Salomon, à la fois roi, sage et juif.

Julien Théry, dans sa postface, montre comment ce texte précurseur a ouvert un vaste champ qui allait s’avérer particulièrement fertile : l’anthropologie historique des représentations religieuses.

—

Marc Bloch est né le 6 juillet 1886 à Lyon. Agrégé d’histoire, il participe à la Première Guerre mondiale. Reçu docteur en histoire en 1920, il publie en 1924 un ouvrage majeur, Les Rois thaumaturges. Nommé professeur d’histoire du Moyen Âge à la faculté de Strasbourg à partir de 1927, il participe, avec Lucien Febvre, à la fondation de la revue Annales d’histoire économique et sociale en 1929. L’école historiographique des Annales, en rupture avec l’école méthodique, s’émancipait des aspects événementiels et institutionnels pour ouvrir à une histoire totale des sociétés, soucieuse des structures de longue durée. En 1939, Marc Bloch publie une synthèse magistrale, La Société féodale.

Alors qu’il est professeur à la Sorbonne, les lois sur le statut des juifs édictées par le gouvernement de Vichy en 1940 le privent de sa chaire. Il rédige alors L’Étrange défaite, méditation sur les causes de l’effondrement face à l’Allemagne, avant d’entrer dans la Résistance. Arrêté à Lyon par la Gestapo, il est exécuté le 16 juin 1944.

Florence Hulak est docteure en philosophie et professeure de science politique à l’université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis. Ses recherches portent sur la philosophie de l’histoire et des sciences humaines, notamment sur Marc Bloch et Émile Durkheim. Elle est l’autrice de Sociétés et mentalités : la science historique de Marc Bloch (Hermann, 2012).

Julien Théry est archiviste-paléographe, professeur d’histoire médiévale à l’université Lumière Lyon 2 et directeur scientifique des Presses universitaires de Lyon. Ses recherches portent sur les liens entre religion et gouvernement, particulièrement en France et en Italie aux derniers siècles du Moyen Âge. Il anime par ailleurs l’émission « La grande H. » sur Le Média TV.