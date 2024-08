Olivier Wickers, Vies imaginaires de Michel Schneider

Michel Schneider (1944-2022) ne fut pas seulement un brillant énarque, un psychanalyste recherché, un pianiste quotidien et un efficace directeur de la Musique et de la Danse au ministère de la Culture… Il fut surtout écrivain, passionné de littérature, toute sa vie. Olivier Wickers, haut fonctionnaire et écrivain comme lui, lui rend hommage dans ce livre, à la fois « catafalque » précieux et réflexion sur un destin d’écriture.

Olivier Wickers est l’auteur de plusieurs essais, Trois Aventures extraordinaires de Jean-Paul Sartre (Gallimard, 2000), Chambre de Proust (Flammarion, 2013), Perdre le jour, Caravage en cinq actes (Exils, 2017).