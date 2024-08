Penser et regarder ailleurs. Banquet du livre 2024 (Lagrasse, France)

Cette année, le Banquet du livre d’été invite à penser autrement, à décentrer le regard, à décaler le propos. Faire un pas de côté pour élargir le spectre, voir plus loin et différemment sont une manière de répondre à la tentation du repli, à la peur de l’autre et à la crainte du lendemain. Quelles pensées venues d’ailleurs peuvent renouveler nos imaginaires et ressourcer nos utopies ? Il s’agira tout simplement de regarder ensemble les mondes d'ici et d'ailleurs.

À l’ombre de l'abbaye médiévale de Lagrasse, village des Corbières, les grandes voix de la pensée contemporaine posent avec le public la question des mondes que nous partageons.

Chaque Banquet du livre d’été voit se reproduire un phénomène exceptionnel. Deux librairies coexistent pour quelques jours, en parfaite complicité : la librairie Ombres blanches, déployée pour l’événement dans le cellier de l’abbaye, et la librairie des Arts de lire, librairie permanente de l'abbaye.

Cet évènement est préparé et réalisé avec la complicité de l'association Le Marque-Page.

Informations

+33 4 68 43 15 99 | contact@lesartsdelire.fr">contact@lesartsdelire.fr

Découvrez la sélection de la librairie des arts de lire autour des auteurs du Banquet du livre d'été :



