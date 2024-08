Bernard Vouilloux, Puisque littérature il y a. Sur quelques airs de famille

Où en sommes-nous avec la « littérature » ? Comme l’art, selon Hegel, elle semble n’avoir reçu ce nom qu’après coup, il y a plus de deux siècles, bien longtemps donc après le moment où elle avait cessé de se confondre avec ce qui faisait la substance même des sociétés anciennes : cosmogonies, théologies, sciences, organisations religieuse, judiciaire, politique, militaire, économique ou sociale, codes comportementaux, us et coutumes, traditions populaires et pratiques savantes. Aussi bien ce nom de littérature sanctionne-t-il son entrée dans le monde de la connaissance comme dans celui de la relation affective : en ne se fondant plus dans le vaste espace de la parole et de l’écrit, que validait la poiesis grecque, elle est devenue l’objet de savoirs et d’affects, un domaine, un « espace », un « champ ». Du nom, il « suffirait » peut-être de revenir à la chose, aux textes.

Table des matières

Introduction - Un constat, un diagnostic, une hypothèse

I. La littérature dans la logique des frontières Le paradigme de l'Ut pictura poesis: hégémonie du logos La sortie de l'Ut pictura poesis: le miroir brisé

II. La communauté des "créateurs" La "critique des maîtres" Un art d'interpréter et d'évaluer

III. L'âge des manières Esthétique, éthique et théologie: sprezzatura, grazia, "yo no sé qué" De l'âge de la conversation au rejet de la manière et des manières

IV. Du différend esthétique en contexte démocratique Dissensus et hétéronomie L'impératif de visibilité

V. Le contemporain, l'histoire et la mémoire Non-fiction, exofiction, autofiction Postmémoire et métamémoire

VI. Story, récit, scène Le show d'un serial killer Les médiations de l'intime

VII. Lire, lier, analyser (Sur Marie Moscovici) Justesse du dire littéraire La littérature, avec la psychanalyse

Envoi - Pour en finir avec une certaine idée certaine

Remerciements

Index des noms et des revues