Revue européenne des sciences sociales, n° 62, t. 1/2

Sommaire : VARIA – P.-M. MENGER, « Talent and the social physics of inequalities » ; S. DEPREZ, « Le Lévy-Bruhl de Norbert Elias » ; M. FORSÉ & L. TRONCA, « The difference principle in light of public opinion. A comparative perspective » ; M. FRINGANT, « Les usages contemporains de la réflexivité. Une lente construction » ; B. APOUEY, « Que penser des services exploitant les données de santé ? L'avis des adhérents d'une mutuelle en France » ; S. LAURENS, « Les étranges présentations de résultats de l'expérience de Milgram sur la soumission à l'autorité. La mise en scène d'un coup de théâtre » ; J.-M. Morin, « Religious beliefs and their reasons, according to Raymond Boudon » ; Y. DJEDI, « “Šarḥ al-ṣadr” et l'idée de “profession-vocation” (Beruf) en Islam » – NOTE CRITIQUE – L. LE MAUX, « La postérité de Charles Kindleberger » – COMPTES RENDUS DE LECTURE.