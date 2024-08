Edgardo Scott, Du flâneur au vagabond. Un essai littéraire sur la marche

« En réalité, on ne marche pas du tout, ou on marche peu et mal. On marche sans voir, sans contempler, sans s’abandonner à la marche », affirme Edgardo Scott au début de cet essai inspiré. Tout au long de ce livre apparaissent des associations canoniques ou inattendues : de saint Ignace de Loyola à Damon Albarn, en passant par Jean-Jacques Rousseau, Jorge Luis Borges et Virginia Woolf. La marche est une forme de méditation esthétique et philosophique, une imagination littéraire et politique ; c’est un mouvement qui nous aide à déchiffrer le monde qui nous entoure et, pourquoi pas, à nous déchiffrer nous-mêmes.

« Avec Edgardo Scott, on peut marcher, mais réellement marcher. Une marche aussi réelle que celle du Peau-Rouge de Kafka, qui chevauchait et marchait sans tête de cheval, sans rênes ni grammaire, sans point de départ ni d’arrivée, seulement l’air sur le pont du bateau, sans aucun foyer sur son chemin. »

Enrique Vila-Matas

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Marcher, ce n’est pas marcher", par Annick Louis (en ligne le 30 juillet 2024).

« Marcher, ce n’est pas marcher ». Sur cette négation s’ouvre le parcours proposé par Edgardo Scott, qui nous invite à revoir notre relation avec un geste que soit nous considérons comme banal, soit nous avons tendance à esthétiser. Premier ouvrage traduit en français de cet écrivain argentin, paru en espagnol en 2019 et réédité trois fois depuis, publié également en portugais et en italien, Du flâneur au vagabond explore la pratique de la marche et son renouvellement, en revenant sur sa tradition littéraire et culturelle.

Edgardo Scott est né en 1978 près de Buenos Aires. Fondateur du Grupo Alejandría qui promeut en 2005 des cycles de lectures publiques, il publie des recueils de nouvelles, des essais et des romans, dont certains en Espagne, en Italie et au Portugal. Traducteur et critique littéraire, il collabore à différents médias en Amérique latine et en Europe. Il vit à Paris depuis 2017.

Magali Sequera est traductrice et professeure d’espagnol en classes préparatoires. Elle a traduit en espagnol des ouvrages d’Hervé Guibert, Jean-Philippe Toussaint, Julia Deck et Vincent Almendros.

