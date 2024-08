Agapes Francophones 2023 : "Délit(s)" (dir. Ioana-Maria Marcu, Ramona Malița, Claudiu Gherasim, Andreea Dobrescu)

Lorsqu’on commet un délit en agissant en son nom propre ou au nom d’un peuple, d’une communauté, l’ordre et l’équilibre s’effondrent laissant la place à la désorganisation, à l’instabilité, au chaos. La guerre, la volonté de suprématie d’un pays sur un autre, les infractions de toutes sortes, la non-observation des normes, tous ces actes répréhensiblesmeurtrissent le monde et le défigurent à jamais. Le domaineculturel n’est pas à l’abri, lui non plus. Il est à la fois miroir où se reflètent ces actions dramatiques sanctionnées par des lois, victime ou cible de ces faits dommageables. La XVIIe édition du Colloque International d’Études Francophones de Timişoara (CIEFT) a invité les participant.e.s à réfléchir sur la manière dont leurs disciplines – littérature(s) française et francophones, linguistique, didactique du FLE – rendent compte des manifestations, de la fonction et des répercussions des différents « délits » auxquels on est confronté quotidiennement.

Table des matières

Préambule/9



LITTÉRATURE FRANÇAISE

Devika VIJAYAN, Les curiosités religieuses de Pierre Du Jarric : une vision alternative des Indes orientales et de la France/19

Sanda BĂDESCU, Dépeindre le crime : Jean-Jacques Rousseau et Michel de Montaigne/31

Adriana SINITEANU, Le délit envisagé d’un écrivain-juré : Souvenirs de la cour d’assises/45

Olga KULAGINA, Les couleurs de la violence et leur valeur littéraire chez Jacques Prévert/61

Siriki OUATTARA, Les Revenentes de Georges Perec, une poétique de la profanation/71

Joanna KOTOWSKA-MIZINIAK, La littérature en flagrant délit : l’argot grossier des soldats comme une transgression linguistique chez Henri Barbusse et Claude Simon/91

Larisa BOTNARI, Déjouer le Je. Esthétique de l’imposture chez Gary-Ajar/105

Marie Cécile BOUGUIA FODJO, Prolégomènes à une poétique contestataire : Le Procès-verbal de J.-M.G. Le Clézio /127

Gina PUICĂ, Bramboura ou l’Esprit puni de Theodor Cazaban : la promotion de l’Esprit considérée comme un délit d’opinion/141

Andreea-Roxana DOBRESCU, Délit(s) politique(s) et crime(s) contre l’humanité chez Jean-Luc Coatalem/151

Claudiu GHERASIM, Labyrinthe(s) du traumatisme intergénérationnel dans Thésée, sa vie nouvelle de Camille de Toledo/171



LITTÉRATURES FRANCOPHONES

Salma LAHRAOUI, De quelques (tentatives de) transgressions culturelles dans L’Amour, la fantasia d’Assia Djebar/197

Sonia DOSORUTH, Quand la liberté est un délit dans L’affaire de l’esclave Furcy de Mohammad Aïssaoui/213

Fatima Zohra LABED, Contestation et création en littérature algérienne d’expression française/227

Métou KANE, Songe à Lampedusa de Josué Guébo et La Mère Rouge de Cédric Marshall Kissy ou le refus de la déchéance humaine/245

LINGUISTIQUE

Amal BASLIMANE, Les formes de délits dans les arguments fallacieux et ses effets socio-pragmatiques/263

Michele BEVILACQUA, Resignification des insultes et autodésignation dans la communauté LGBTQ+ francophone : une perspective pragmatique/275

Jean-Pierre GABILAN, L’imparfait français : énigme grammaticale ? Esquisse d’un invariant/297

DIDACTIQUE DU FLE

Halina CHMIEL-BOŻEK, La médiation de la communication pour faire face à l’altérité : des aspects théoriques aux applications dans les manuels de FLE en Pologne/319

Silvia ADLER et Isabelle DOTAN, « Le meilleur des mondes » : le (non-) traitement des inconvenances dans les manuels de FLE/337

Cosmina-Simona LUNGOCI, KAMISHIBAÏ – une technique pédagogique interactive pour travailler en classe de FLE le vocabulaire des crimes et des délits/359

NOTES DE LECTURE

Ramona MALIŢA, Andreea DOBRESCU, Claudiu GHERASIM, Valentina GOJE (dir.), Prix Goncourt à la carte : essais sur l'extrême contemporain français et francophone, Timişoara, Mirton, 2023 (Andreea PREDA)/375

Carmen ANDREI, Réflexions sur l’identité, la culture et la littérature belges, Paris, L’Harmattan, 2022 (Delia OPREA)/382



NOTICES BIO-BIBLIOGRAPHIQUES/387

PROBLÉMATIQUES DES VOLUMES ET NUMÉROS PRÉCÉDENTS/395