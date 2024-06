Marie-Ange Fougère, Philippe Hamon (dir.), Dictionnaire littéraire de la scatologie. D'Aristophane à Pierre Michon

Le parti pris du Dictionnaire littéraire de la scatologie a été de ne pas faire un dictionnaire par auteurs (il ne comportera que 4 entrées auteurs : Freud, Zola, Armand Silvestre, Rabelais) mais par thèmes ( Clystère, Crotteux, Engrais, Pétomane, Latrines, Animal, Vidange, Cambronne, Pruneau, etc.), par écoles ( Surréalisme, Zutistes), par genres (Roman picaresque, Correspondance, Conte, Contrepèterie, Pamphlet, etc.), par grands secteurs ( Architecture, Cinéma, Publicité, Caricature, Gauloiserie, etc.) et par grandes problématiques (Allusion, Réalisme, Censure, Détail, Religion, Grossièreté, Comique, etc.).

Constitué de 165 entrées qu’accompagnent des commentaires critiques et théoriques illustrés par des exemples d’ouvrages appartenant à toutes les époques, à tous les genres et à tous les médias, ce dictionnaire cite plus de 650 écrivains et esquisse donc les contours d’une poétique générale de la scatologie : la scatologie constitue-t-elle un genre littéraire ? La trouve-t-on dans les mots, dans une certaine rhétorique, dans la sollicitation d’un certain type de lecteur, ou bien dans les choses évoquées ? Peut-elle être sérieuse, se mettre par exemple au service d’une dénonciation des « vanités » de ce monde, ou d’un rappel au réel, ou appartient-elle toujours à l’univers du comique, du carnavalesque, du « bas corporel » (Bakhtine) ? Existe-t-il un imaginaire propre à la description et à la mise en récit d’un corps scatologique en littérature, imaginaire qui serait différent de celui qui régit les représentations du corps érotique ?

Ce dictionnaire comporte enfin un index et une quinzaine d’illustrations.