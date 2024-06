Peupler la scène. Effets de foule dans le théâtre sérieux français (1634-1691). Soutenance de Josefa Terribilini (dir. M. Escola & L. Michel, Lausanne)

Josefa Terribilini, candidate au doctorat ès lettres, soutiendra sa thèse intitulée

Peupler la scène.

Effets de foule dans le théâtre sérieux français (1634-1691)

le mercredi 19 juin 2024 de 15h30 à 19h00.

—

Directeur·rices de thèse :

Lise Michel, Professeure, Faculté des lettres, UNIL

Marc Escola, Professeur, Faculté des lettres, UNIL

Membres du jury :

Bénédicte Louvat, Professeure, Sorbonne Université, France

Claude Bourqui, Professeur, Université de Fribourg

Fabien Cavaillé, Professeur, Université de Caen Normandie, France

La séance est publique.

—

Après une maturité fédérale au gymnase Auguste Piccard en 2012, Josefa Terribilini obtient un Master en français et en anglais avec spécialisation en dramaturgie à l’Université de Lausanne en 2018. Son mémoire, consacré aux traces du chœur antique dans la tragédie duXVIIe siècle, est publié deux ans plus tard aux éditions Archipel Essais.

Depuis 2018, Josefa Terribilini travaille en tant qu’assistante diplômée au département de Français de l’UniL, tout en menant sa thèse sous la direction des Prof. Lise Michel et Marc Escola. Elle donne alors plusieurs enseignements, et se charge notamment de l’encadrement des séminaires d’histoire littéraire des XVIIe et XVIIIe siècles. Dans le cadre de ses activités doctorales, elle obtient, en 2022, une bourse Doc.Mobility du Fonds National Suisse pour effectuer une année de recherches scientifiques à Paris en étant rattachée à l’Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle.

Josefa Terribilini est l’autrice de plusieurs articles scientifiques consacrés aux effets de fouledans le théâtre français du XVIIe siècle ainsi qu’aux mises en scènes contemporaines de pièces classiques, et publiés dans des revues comme Studi Francesi et Littératures classiques. En 2022, ses recherches sur les adaptations de Molière en Suisse romande la conduisent par ailleurs à intervenir à plusieurs reprises sur la radio Espace 2 de la RTS, dans le cadre du projet de médiation scientifique du FNS consacré aux 400 ans du dramaturge. En décembre 2023, elle publie aussi un ouvrage collaboratif sur le personnage de théâtre aux éditions Épistémé : celui-ci paraît dans la collection « Questions de théâtre » dont Josefa Terribilini est aujourd’hui membre du comité éditorial.

En parallèle de ses recherches, enfin, Josefa Terribilini travaille en tant que critique de théâtre pour le journal Le Courrier. Elle est également active dans plusieurs troupes de théâtre universitaires, avec lesquelles elle a co-mis en scène les spectacles Le Procès d’Horace (en 2017), Macbett (en 2023) et le moyen-métrage Molière-19 (en 2021).