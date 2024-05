"Généalogie de la suite théâtrale", par Nadia Hachemi (Lausanne)

Jeudi 30 mai 2024 - 8h30-10h00



Dans le cadre du séminaire sur "Les continuations au théâtre" de Barbara Selmeci

Généalogie de la suite théâtrale, par Nadia Hachemi



Les continuateurs de pièces de théâtre, souvent discrédités, ont pourtant de nombreuses choses à nous apprendre sur les modalités de création du texte théâtral au XVIIe siècle. En effet, à bien y regarder, le travail du continuateur ne se distingue que de façon marginale de celui de tout autre dramaturge : l’un et l’autre s’inspirent de textes préexistants qu’ils remodèlent en fonction du goût du public et des contraintes matérielles liées à la mise en scène. Réintégrant la pratique de la suite théâtrale au sein du phénomène plus large et plus durable des pièces de théâtre s’étendant sur plusieurs représentations, cette conférence aura pour visée de retracer la manière dont cette pratique théâtrale s’est transformée sous la pression de l’évolution des poétiques et des conditions de représentation des spectacles.

Nadia Hachemi est assistante-doctorante à l'Université de Neuchâtel ; elle effectue une thèse de doctorat en littérature française sous la codirection des Professeurs Jean-Pierre van Elslande (Université de Neuchâtel) et Marc Escola (Université de Lausanne).