Jean Starobinski, Montesquieu (préf. de Martin Rueff)

Longtemps indisponible, le Montesquieu de Jean Starobinski n’est pas seulement son premier essai, publié en 1953. C’est un livre que le critique jugeait essentiel, au point de le reprendre et le prolonger en 1994. Si Montesquieu l’a ainsi accompagné toute sa vie, c’est qu’il est un penseur sans cesse actualisé par l’histoire, qu’il est l’homme de la « modération », cette « attitude qui rend possibles la plus vaste ouverture sur le monde et le plus large accueil ».

Comme le montre Martin Rueff dans sa préface inédite, entendre l’appel à la modération de Montesquieu en 1953 revenait à chercher une voix de la raison alors que l’on peinait à prendre la mesure du chaos et des exterminations de la Seconde Guerre mondiale tout en entrant dans la guerre froide et les guerres d’indépendance. En 1994, cet appel prenait encore un autre sens tandis que le mur de Berlin venait de tomber et que les (dés)équilibres géopolitiques se modifiaient. Le lire aujourd’hui ouvre de nouvelles perspectives : pour Jean Starobinski, « l’idée de modération, chez Montesquieu, implique une perpétuelle vigilance ».

À travers le portrait sensible d’un « homme de bibliothèque » et « infatigable liseur », penseur mais aussi vigneron, tout autant attaché à ses terres que voyageur, écrivain de la « rapidité discontinue », Jean Starobinski explicite une pensée centrale du siècle des Lumières, toute de raison et de liberté, de réflexion et d’action.