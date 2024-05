François Jost, L'Opinion qui ne dit pas son nom

« Qu’une opinion soit soutenue par dix plutôt que par un seul ne la rend pas plus diverse. »

François Jost

À confondre la pluralité des médias, c’est-à-dire la multiplicité des canaux d’information et de divertissement, avec le pluralisme que la vie démocratique attend d’eux, on risque de mettre en grand péril la liberté d’expression. Le nombre ne garantit rien s’il est le masque du même : et le législateur, comme le sociologue, le sait bien qui craint l’uniformisation de ce qui est dit au plus grand nombre – la « voix de la France », de tradition gaullienne, autant que la voix du propriétaire, mal plus contemporain. Notre paysage audiovisuel est donc régulé depuis les années 1980 ; et c’est aujourd’hui cet encadrement, dans sa dimension la plus pratique, qui est mis à mal par un nouveau jeu de dupes : celui qui consiste à faire passer l’opinion, en particulier la plus radicale, pour de l’information. À ce niveau du jeu, tout est dans le détail ; il faut observer, comptabiliser, identifier. L’objectif est noble : éviter que l’opinion, envahissante, ne vienne de fait confisquer le droit à l’information. Un enjeu démocratique, qui déborde le seul temps des élections.

