John E. Jackson, “Je est un autre”. Métamorphoses de la subjectivité littéraire. Théâtre, récit, poésie

On trouvera réunies ici une quinzaine d’études portant sur des textes de la tradition dramatique, narrative et lyrique française et européenne allant de la Renaissance à nos jours. Leur dénominateur commun est qu’elles sont toutes habitées par la tentative de mettre en évidence les métamorphoses d’une subjectivité littéraire qui ne se comprend pas comme identité stable, mais au contraire comme un potentiel multiple appelé à évoluer en fonction des contraintes historiques et rhétoriques qui pèsent sur elle. Si « Je est un autre », comme l’a voulu Rimbaud, c’est que l’altérité habite le coeur même du sujet, de tout sujet, et qu’il appartient à la littérature d’en déployer les ressources dans un espace où la part de la volonté consciente de l’écrivain est constamment infléchie, qu’il s’en rende compte ou non, par son inconscient.

De Shakespeare à Baudelaire ainsi que de Hugo à Celan comme de Corneille à T. S. Eliot en passant par Rousseau, Chateaubriand ou Nerval, ces quinze essais cherchent ainsi à esquisser une histoire de la subjectivité résolument placée sous le signe d’une énergie transformatrice.

John E. Jackson né au Caire en 1945, formé comme romaniste et germaniste à l’Université de Genève, a enseigné la littérature française et comparée en Suisse tout en publiant une vingtaine d’ouvrages consacrés pour l’essentiel à la tradition lyrique et théâtrale européenne.

