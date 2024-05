Hélène Soumet, Rousseau à la plage

Comment vivre librement et s’épanouir dans la nature dans un siècle qui ne rêve que de sciences et de techniques?

Jean-Jacques Rousseau, penseur emblématique du XVIIIe siècle a protesté contre l’inégalité, ouvrant la voie de nos démocraties, a libéré les enfants d’une éducation répressive et a cultivé l’amour de la nature, seule voie vers le bonheur.

Chantre de la liberté, amoureux de la nature, Rousseau a osé défier le culte de la rationalité et du progrès cher au siècle des Lumières et en a payé le prix fort: calomnies, persécutions, condamnations, exil. Ostracisé par ses contemporains, il a même dû affronter les autodafés du Contrat social et de l’Émile.

Suivant le fil d’une vie tumultueuse et romanesque composée de drames et de péripéties, Hélène Soumet donne accès à la pensée visionnaire du philosophe en même temps qu’elle brosse le portrait d’un homme qui a éprouvé intensément les contradictions de son époque.

Sommaire :

Une enfance qui commence mal. L'enfance dans la nature. les écoles maternelles en forêt. Les jeux, l'innocence. En éducation: la seule méthode est la lenteur. Les enfants: singes savants, la rivalité, l'esprit de compétition. Première transformation. L'homme est naturellement bon. L'éducation selon Rousseau, les principes de l'Emile. La fuite: arrivée à Annecy. La découverte de la beauté des montagnes. La marche. Un vagabond dans la nature. L'homme originel : la bonté naturelle. La fiction de l'état de la nature. Contre Hobbes pour qui la violence est originelle. L'amour, les amours. Funestes passions. La société pervertit l'homme. Une vie sociale. La situation des enfants au XVIIIe siècle. La vie en société : amour de soi et amour propre. La pitié, sentiment naturel qui fonde notre rapport à autrui. Les scandales : la querelle du luxe. Critique du luxe, critique des bonnes manières. Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. L'inégalité n'est pas une donnée naturelle : elle est construite. L'essentielle liberté de l'homme : "l'homme est né libre et partout il est dans les fers". Sous la protection des grands : ermitage et Montmorency. La Nouvelle Héloïse (1761). Le contrat social, un ouvrage qui sent le soufre. Le prétendu droit du plus fort. La souveraineté du peuple, la volonté générale. Critique de la propriété. Les rêveries du promeneur solitaire. "Il est trop tard pour être heureux".

Lire un extrait…