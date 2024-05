Sous-titré Plus grande arnaque depuis l'invention du jacuzzi, le livre co-signé par Ovidie et Sophie-Marie Larrouy sous le titre La Fabrique du prince charmant vient plonger le prince charmant des années 70, celui des romans-photos (sourcils circonflexes, brushing "nuque longue" et assurance à toute épreuve dans son pattes d’éléphant) dans un monde post #metoo où les femmes sont parvenues enfin à reprendre le contrôle, pour une suite d’histoires savoureuses et hilarantes où Ovidie et Sophie-Marie Larrouy racontent l’évolution des rapports entre les hommes et les femmes.