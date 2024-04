David Graeber, Révolutions à l'envers. Essais sur la politique, la violence, l'art et l'imagination

Traduit de l'anglais par Vassily Pigounides

Sous une forme condensée et accessible, David Graeber tire les leçons de sa réflexion théorique nées de la pratique militante au sein du Direct Action Network et dans d’autres groupes d'inspiration anarchiste. Sorte de suite mélancolique à "Possibilités", les six essais inédits en français de ce recueil, rédigés entre 2004 et 2010, s’inscrivent tous dans le registre pamphlétaire. Graeber y cherche des signes d’espoir dans un paysage politique déprimant