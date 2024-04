Marion Grange et Bronwyn Louw (dir.), Les Migrations des plantes

Arrimé au sol par ses racines, le monde végétal semble constituer au sein du vivant le règne de l’immobilité. Pourtant, les plantes aussi se déplacent.

Textes scientifiques et critiques, entretiens, poèmes, enquêtes et photographies entrent ici en conversation pour interroger les modalités de leurs migrations, en dehors des rejets que provoquent parfois les plantes dites « invasives », miroirs de nos peurs et de nos saccages.

Suivre le végétal dans ses voyages invite à conjuguer l’émerveillement face à l’inventivité et à la puissance de résistance des plantes migrantes et le trouble induit par les ambiguïtés (post-)coloniales de la transplantation des vivants. Les plantes vagabondes ouvrent encore notre attention aux friches et aux bords de routes : elles appellent une approche paysagère des brassages planétaires et suscitent des pratiques indisciplinées de la recherche, du jardinage et des arts. Appréhender les plantes par la migration, c’est alors embarquer dans l’histoire plus vaste des transmigrations terrestres, pour rappeler que la migration est la condition partagée des vivants et une force créatrice de milieux et de mondes.

Préface de Gilles Clément

Avec les contributions de : Judith Bastie, Bastien Beaufort, Sacha Bourgeois-Gironde, Emanuele Coccia, Francesca Cozzolino, Eugénie Denarnaud, Matthieu Duperrex, Isaline Dupond Jacquemart, Claire Dutrait, Marine Fauché, Marion Grange, Ralph Samuel Grossmann, Jamie Herd, Sophie Krier, Bronwyn Louw, Marine Mane, Liliana Motta, Arnaud Orain, Jeanne Peylet-Frisch, Isabelle Rabault-Mazières, Bénédicte Ramade, Marianne Roussier du Lac, Zoë Skoulding, Jacques Tassin, Thierry Thévenin, Clément Verger

Postface de Jean-Marc Besse & Marielle Macé

—

Sommaire

Préface – Gilles Clément

Introduction : La migration des plantes, une conversation contemporaine entre arts et sciences

Modalités

Se laisser porter par chaque fragment du monde – Jacques Tassin

Voyage dans les sciences botaniques des années 1800 – Judith Bastie

L’Amazonie, centre d’origine de la globalisation des plantes – Bastien Beaufort

La migration assistée – Marine Fauché

Plantes voyageuses ou plantes voyagées ? –Marianne Roussier

Indisciplines végétales

Que nous dit la Renouée, cette indisciplinée ? – Liliana Motta, Thierry Thévenin, Marion Grange et Bronwyn Louw

Percevoir en dynamismes – Marion Grange et Bronwyn Louw

Le séneçon dit : « et moi je prendrais le train pour aller de Berlin à Paris ! » – Ralph Samuel Grossmann

Étrangères en leur sol - enquête – Sacha Bourgeois-Gironde & Isabelle Rabault-Mazières

C’est là que nous nous déployons – Isaline Dupond Jacquemart

Ambiguïtés (post-)coloniales

Voyages en eucalyptus – Matthieu Duperrex, Claire Dutrait, & Clément Verger

L’arada : récit de la migration d’une plante cosmopolite dans l’imaginaire de la Martinique – Francesca Cozzolino & Sophie Krier

Hospitalités botaniques : le paradoxe des invasives – Bénédicte Ramade

Pourtant que faire ? Rire avec les glycines de Jamaica Kincaid et Marie Ndiaye – Jamie Herd

Marronner avec les plantes : Résistances sympoïétiques en territoire martiniquais – Marion Grange

Sympoïèses

Savoir-saveur des pommiers féraux : Une lecture de « Wild Apples » d’Henry David Thoreau – Bronwyn Louw

Une migration botanique dans la bouche – Zoë Skoulding

L’économie sympoïétique – Arnaud Orain

ATLAS : Correspondance – Jeanne Peylet-Frisch & Marine Mane

Migrer, c’est commencer à vivre – Entretien avec Emanuele Coccia

Postface – Jean-Marc Besse & Marielle Macé.