Arnaud Tomès, Qu'est-ce qu'un imaginaire social ?

Le courant de la philosophie sociale est aujourd’hui en plein essor : soucieux de constituer une théorie critique de la société et de s’interroger sur les conditions d’une émancipation sociale et politique, il a déjà derrière lui une riche tradition, qui va de Marx à Honneth, en passant par Dewey.

On pourrait toutefois se demander à partir de quels concepts constituer aujourd’hui une philosophie sociale au caractère plus systématique : un concept comme celui d’imaginaire social peut-il jouer un rôle dans ce projet ? Il nous a semblé utile de nous interroger sur la manière dont un auteur comme Cornelius Castoriadis élabore et justifie ce concept à maints égards problématique. Cet ouvrage s’interroge, dans cette perspective, sur le sens, les sources et les limites de l’imaginaire social, tel qu’il est conçu par le philosophe français. Mais il ne se contente pas de faire la genèse et la critique de la notion d’imaginaire social : il s’efforce d’en proposer une définition rigoureuse, en s’appuyant sur les apports des sciences sociales, de la psychanalyse et des critiques des auteurs de l’École de Francfort.