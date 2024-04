L’écrivain et le territoire : Giraudoux, Bellac et le Limousin (Bellac)

Organisé par l’Académie Giraudoux, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UR ALTER) et l’Université Bordeaux Montaigne (UR Plurielles), dans le cadre du programme de recherche MécriNA (Les maisons d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine) financé par le Conseil Régional.

Jeudi 30 mai

11h. Visite de Bellac (réservée aux intervenants)

12h30. Déjeuner

14h30. Ouverture du colloque et présentation des enjeux

*Claude Peyronnet, Maire de Bellac

*Pascal Combecau, Vice-Président en charge de la Culture pour la Communauté de Communes Haut Limousin en marche

*Hélène Laplace-Claverie, Professeur à l'Université de Pau et des pays de l'Adour

*Mireille Brémond, Vice-Présidente de l’Académie Jean Giraudoux

Première session. Résonances entre l’œuvre et le territoire.

Modératrice : Mireille Brémond

15h. Aude Catteau-Sainfel (Académie Giraudoux) : « Bellac, carte limousine et territoires littéraires : Giraudoux sur les chemins de l’idéal »

15h20. Annie Besnard (Secrétaire générale de l’Académie Giraudoux) : « Le mirage de Bellac »

15h40. Discussion et pause

16h. Alvio Patierno (Università degli studi Suor Orsola Benincasa, Naples, Vice-Président de l’Académie Giraudoux) : « Jean Giraudoux : un théâtre de la vie provinciale »

16h20. Christian Leroy (Académie Giraudoux et Fondation Jean et Jean-Pierre Giraudoux) : « Giraudoux et les Limousins : Giraudoux vu par la presse régionaliste limousine de la veille de la Grande Guerre à mai 1944 »

16h40. Discussion

18h. Sur le parvis de la Médiathèque (à l’intérieur en cas de mauvais temps)

L’Apollon de Bellac, de Jean Giraudoux

Création du collectif Or Normes. Présentation d’une étape de travail.

Ouvert à tous, entrée libre.

—

Vendredi 31 mai

9h. Visite de la maison natale de Jean Giraudoux (réservée aux intervenants)

Deuxième session. Approches comparatives et contexte.

Modérateur : Christian Leroy

10h30. Anne-Marie Prévot (Académie Giraudoux) : « Colette et Jean Giraudoux : le pays natal, entre réel et métamorphoses poétiques »

10h50. Pierre d’Almeida (Académie Giraudoux) : « Giraudoux-Blanzat-Bergounioux : le Limousin, l’enfance, la mort »

11h10. Thomas Desmaison (Directeur du Théâtre du Cloître) : « 70 ans de festival de théâtre à Bellac »

11h30. Discussion

12h30. Déjeuner

Troisième session. La maison natale de Giraudoux : passé, présent et avenir

Modératrice : Hélène Laplace-Claverie

14h30. Mauricette Berne (Présidente de la Fondation Jean et Jean-Pierre Giraudoux) : « “Entrez je vous prie dans la maison où je suis né” : histoire de la maison natale de Jean Giraudoux »

14h50. Christelle Derré (Collectif Or Normes) : « La Digitale : une nouvelle maison pour Giraudoux à Bellac et “hors les murs”. Quels nouveaux métiers pour la construire (et la faire vivre) ? »

15h10. Jessica de Bideran (Université Bordeaux Montaigne) : « Quand les professionnels du patrimoine littéraire parlent de leurs publics : une réflexion à partir du projet de La Digitale »

15h30. Discussion et pause

16h. « L’écrivain et le territoire : la maison d’écrivain et ses enjeux »

Table ronde animée par Caroline Casseville (Université Bordeaux Montaigne) et Jean-Claude Ragot (réseau « Maisons d’écrivain et patrimoines littéraires en Nouvelle-Aquitaine »)

20h. Spectacle des élèves de l’« option Théâtre » du Lycée Jean Giraudoux.

Théâtre du Cloître.