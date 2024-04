Ridha Boulaâbi, Orientalism Writes Back. Quand la littérature francophone du Maghreb met en fiction la pensée postcoloniale

"Si cet ouvrage tire son titre principal du célèbre The Empire Writes Back, publié par Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin en 1989, Ridha Boulaâbi enrichit ici considérablement cette perspective des postcolonial studies par la révélation de la mise en fiction des orientalismes savants ou littéraires anciens par les autrices et les auteurs du xxie siècle.

L’orientalisme de retour au sein de la création littéraire maghrébine, bien après sa déconstruction saïdienne, signifie ici qu’il y a un enjeu pour ces écrivains à en venir à un « orientalisme au pluriel », à des « expériences et des parcours inédits, des figures peu connues », autant de traces d’une mémoire collective à partager et à discuter – d’où le titre principal – en les insérant dans les fictions afin de requalifier des hybridités culturelles, des minorités « invisibilisées » au sein de rapports croisés de domination (race, classe, genre).

Grand connaisseur de l’histoire de l’orientalisme et des principales figures intellectuelles des xixe et xxe siècles l’ayant incarné en Orient comme en Occident, Ridha Boulâabi explique parfaitement pourquoi et comment, dans ses composantes savantes, politiques, littéraires, l’orientalisme revisité est au cœur de la stratégie d’écriture et de discours des écrivains maghrébins les plus contemporains. Les intertextes orientalistes des xixe et xxe siècles, notamment arabisants, servent à dénoncer des hiérarchies encore imposées et à tenter, pour certaines et certains, de puiser dans les traditions écrites et orales pour une réconciliation postcoloniale des langues et des cultures. C’est incontestablement un apport majeur de ce livre." Daniel Lançon

Table des matières

Préface de Daniel Lançon 7

Prologue : Nulle autre voix que la mienne ! 11

Le procès de la fiction 16

Le procès des théories 19

« Maintenant, voyons la coulisse, l’atelier, le laboratoire, le mécanisme intérieur » 27

« Je vous attends. Et... et n’oubliez pas : ce livre m’appartient autant qu’à vous » 38

-I-

Des théories postcoloniales aux littératures francophones

1. La pensée postcoloniale comme « événement » historique 51

2. Théories postcoloniales en France : un « événement » dans l’événement 60

3. Postcolonialisme et études francophones en France 70

4. Du postcolonial au décolonial 81 5. Et en même temps, la littérature 95

-II-

L’islam à l’épreuve des orientalismes

1. L’homo islamicus à l’aube du XXI e siècle 117

Des sirènes de l’orientalisme aux pièges de l’occidentalisme 120

De l’occidentalisme à l’islamisme 139

2. Briser « le silence de Mahomet » 148

Le Silence de Mahomet : une fiction biographique 161

Vers une nouvelle Sîra séculière ? 179

3. Un nouveau Coran est-il possible ? 192

La double oppression mémorielle 199

Zabor : l’écrivain philologue 215

Du passé colonial, faisons littérature 227

4. Qu’en est-il de l’islam des confréries ? 244

De Charles de Foucauld à Mardochée Abi Serour 250

De Charles Maison à Sidi Misouni 266



-III-

Le genre en débat

1. Orientalisme et chants d’amour populaires : Hizya de Maïssa Bey 299

La vie ordinaire d’une algéroise ordinaire 302

« L’art de faire » 309

« L’art de dire et d’écrire » : la chanson d’Hizya 322

La lumière de Dinet 339

La ruse et ses non-dits 346

2. Pourquoi veulent-elles « en finir avec Shahrazad » ? 353

Shahrazade au féminin 354

Contre un « certain Occident » 363

Contre un certain monde arabe 366

Lilith avant Ève 370

Nidaba à la place de Shahrazad 379

-IV-

Postures auctoriales postcoloniales « en régime néo-libéral »

1. Réécrire le portrait du décolonisé arabo-musulman 399

2. Insécurité posturale 406

3. De la Surconscience linguistique à la surconscience thématique 434

À la croisée des normes 437

Langue arabe otage de l’islam et/ou de l’islamisme ? 442

Langue française et néo-colonialisme sexuel 453

Épilogue : Décoloniser la posture : La Fin tragique de Philomène Tralala 471

Une posture postcoloniale 476

Assignation raciale 480

Assignations thématiques, linguistiques et formelles 487

Situations paradoxales intenables 496

Bibliographie sélective 509

Index des noms de personnes 525