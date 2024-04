Les résistances féministes en régime dictatorial: autour des cinquante ans des Nouvelles Lettres portugaises (Paris)

En 2024, nous commémorons les 50 ans de la fin de la plus longue dictature européenne du XXe siècle. La censure fut un élément incontournable de l’État Nouveau portugais (1933-1974), imprégnant le quotidien des militant.e.s ainsi que des intellectuel.le.s et des artistes. Cette histoire est souvent racontée au masculin. Nous souhaitons mettre en lumière l'un des derniers grands procès intentés par le régime contre la publication commune de trois écrivaines. Il s'agit de l'accusation contre Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta et Maria Velho da Costa (connues ensuite comme les « Trois Marias »), les autrices du livre Novas cartas portuguesas (Nouvelles Lettres Portugaises), publié en 1972.

Pour les mouvements féministes en pleine effervescence en Europe, le procès a été perçu comme un symbole manifeste de la répression subie par les femmes et suscite un mouvement international de soutien aux écrivaines. L'objectif du colloque est ainsi de revisiter le contexte de publication de l'ouvrage par la mise en lumière de sa réception et des mobilisations internationales en soutien aux écrivaines qui ont fait de ce livre un emblème de son époque, marquée par la répression politique, l’exil, les guerres coloniales et l’engagement féministe.

