Acquérir et gérer les données de la recherche : la science ouverte "au service" de la littérature (en ligne)

S’inscrivant dans le cadre du projet FLSO (Formation Labellisée à la Science Ouverte) de l’Urfist de Strasbourg, la formation « Acquérir et gérer ses données : la science ouverte au service de la littérature » est destinée aux doctorants et jeunes chercheurs en littérature.

Cette formation vise à interroger les enjeux épistémologiques qui relèvent, à l'aune des principes, des méthodes et des instruments propulsés par la science ouverte, de la gestion des données de la recherche, en relation à un domaine spécifique. Qu’est-ce que collecter et gérer des données ? Quelles approches et quelles démarches faut-il adopter ? Quels outils ?

La première séance proposera une introduction aux données de la recherche et aux principes de la science ouverte. Lors de la deuxième et de la troisième séance, des sessions théoriques alterneront avec des travaux pratiques s'articulant autour de l'acquisition et du traitement des données en littérature, dans le cadre d'un projet de recherche.