Devenirs de l’idylle : la nature en trompe l’œil de l’Antiquité à nos jours. Littérature, théâtre, arts visuels (Lorient)

Devenirs de l’idylle :



la nature en trompe l’œil de l’Antiquité à nos jours



(littérature – théâtre – arts visuels)

14-15 mai 2024

Université de Bretagne-Sud (Lorient)

Accès à distance

Colloque international co-organisé par :

Marie-Cécile Schang-Norbelly (Université de Bretagne-Sud / HCTI)

Juliette Peillon (Université de Bretagne-Sud / HCTI)

Yann Mortelette (Université de Bretagne occidentale / HCTI)

Floriane Daguisé (Université de Rouen / CEREdI)

Programme

10h30 Accueil

Session 1 – Variations idylliques : poétique et éthique de l’idylle

Présidence : Yann Mortelette

10h40-11h20 Ouverture

Jean-Louis Haquette (Université de Reims Champagne-Ardenne) : « Idylle et pittoresque : la question des régimes de représentation »

11h20-11h45

Pascale Thouvenin (Université de Bretagne occidentale) : « L'idylle selon le jésuite René Rapin : la Dissertatio de carmine pastorali (1659) et Les Réflexions sur la poétique et sur les auteurs anciens et modernes (1684) »

Pause

11h55-12h20

YuanYuan Lu (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) : « De l’idylle au tragique : le paysage dramatique dans Les Paysans de Balzac »

Discussion 12h20-12h40

Session 2 – Les mots et les images : poésie(s) de l’idylle au xixe siècle

Présidence : Jean-Louis Haquette

14h30-14h55

Alessandra Marangoni (Université de Padoue) : « Mutations de l'Idylle, de Chénier à Mallarmé »

14h55-15h20

Vesna Elez (Université de Belgrade) : « De l’idylle noire à la prière : le cas de Baudelaire »

15h20-15h45

Yann Mortelette (Université de Bretagne occidentale) : « L’idylle parnassienne : une utopie antimoderne »

Pause

15h55-16h20

Aurélie Frighetto (Sorbonne Université, Université de Bretagne occidentale) : « (Dis)sonnante et trébuchante : l’idylle chez Villiers de l’Isle-Adam »

16h20-16h45

Massimo Blanco (Sapienza - Université de Rome) : « Pour une “topique” symboliste de l’idylle : ciel, air et lumière »

Discussion 16h45-17h

Pause

Session 3 – L’idylle en scène : théâtre et théâtralité de l’idylle, d’hier à aujourd’hui

Présidence : Jean-Luc Guichet

17h10-17h35

Marie-Cécile Schang (Université de Bretagne-Sud) : « L’artifice au secours de la nature. L’idylle dans quelques formes scéniques mineures (1898-1919) »

17h35-18h15

Rencontre avec Etienne Saglio (comédien, magicien et metteur en scène) autour du spectacle « Le bruit des loups »

Session 4 – L’idylle en vue : représentations visuelles de l’idylle du xviiie siècle à l’art contemporain

Présidence : Floriane Daguisé

10h15-10h40

Mark Ledburry (Université de Sydney) : « “Quelle eau m’apporte-t-elle ? ô Ciel ! donne pourtant !” : Boucher, l’idylle, et l’eau »

10h40-11h05

Eliot Duran (Université libre de Bruxelles) : « Le thème pastoral dans la sculpture en céramique du XVIIIe siècle :

Sexe, mensonges et porcelaine »

Pause

11h15-11h40

Elsa Vettier (Curatrice) : « Idylle contre nature : le mignon et ses apparitions dans l’art contemporain »

Discussion 11h40-11h55

Session 5 – Nature et artifice : approche écopoétique de l’idylle

Présidence : Marie-Cécile Schang

14h15-15h

Juliette Peillon (Université Bretagne Sud) et Yvon Raude (comédien et enseignant, Université Bretagne Sud, Lycée St Louis de Lorient) : Présentation et lectures de Pastorales de Violaine Bérot, Florence Debove, Jean-Christophe Cavallin (Wildproject, 2024)

Pause

Présidence : Juliette Peillon

15h10-15h35

Jean-Luc Guichet (Université de Picardie Jules Verne) : « L’idylle chez Rousseau, entre nature et artifice »

15h35-16h15 Clôture

Louis-Patrick Bergot (Université de Strasbourg) : « Arbores amoris : remarques générales sur quelques textes d'inspiration idyllique »

Discussion 16h15-16h30

Conclusion