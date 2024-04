"Émotions et langues de lecture chez des lectrices et lecteurs plurilingues", par Marie Rivière (Séminaire Pluri2L, en ligne (Séminaire Pluri2L)

Marie Rivière est l'invitée du séminaire Séminaire Pluri2L — Plurilinguisme, Littérature, Enseignement / Apprentissage des langues pour une conférence intitulée

Émotions et langues de lecture chez des lectrices et lecteurs plurilingues

18 avril 2024 - 17h00 à 18h30

En ligne sur teams (lien sur demande à : nadja.maillard@univ-angers.fr et maeva.touzeau@univ-angers.fr

Ce séminaire explore les dimensions subjectives des pratiques de lecture plurilingues. Il s’appuie sur des témoignages de lectrices et lecteurs adultes au moins trilingues, interrogé·es sur leurs lectures de livres de fiction ou non-fiction. On s’interroge d’abord sur l’impact de l’ordre et du contexte (plus ou moins affectif) d’appropriation sur le pouvoir émotionnel des langues de lecture. On se demande ensuite comment les rapports de force sociolinguistiques influencent les ressentis et les préférences linguistiques. On verra que les réceptions des plurilingues sont souvent plus complexes et surprenantes qu’on l’imagine et on donnera des pistes pédagogiques pour encourager la lecture en plusieurs langues.

Marie Rivière est éditrice, enseignante de FLE et de didactique des langues à l’Université de Barcelone