La révolution, et au-delà ? Rencontre pour le cinquantième anniversaire de la Révolution des œillets, à l'initiative de la revue Esprit (Paris)

À l'occasion du cinquantième anniversaire de la Révolution des œillets, la revue Esprit organise, avec le soutien de la Fondation Calouste Gulbenkian, une rencontre consacrée à l'idée révolutionnaire en Europe, son héritage et son avenir.

« Cette admirable révolution par qui nous sommes », ne serait-elle pas finie ? Un demi-siècle après les révolutions démocratiques européennes qui ont vu s’effondrer, sans violence, les dictatures espagnole, portugaise ou grecque, où en est l’idée révolutionnaire ? À l’épuisement ou la dissolution de celle-ci dans le socialisme gestionnaire, en Europe continentale, sont bientôt venues répondre, dans d’autres espaces géographiques, d’autres révolutions, conservatrices cette fois. En ce début de XXIe siècle et alors que se pose la question de l’effondrement climatique ou du renversement de l’ordre patriarcal, quels mouvements sociaux se réclament encore de la révolution ? Pourquoi la nécessité d’une rupture ne s’exprime-t-elle plus que rarement dans ce vocabulaire ? En avons-nous vraiment fini avec l’imaginaire révolutionnaire ?

14h30-16h



1962-1981 : Les œillets ont-ils fané ? De la révolution à la réforme.

Discussion en présence de :

Michaël Fœssel : Philosophe, conseiller de la rédaction d’Esprit, coordinateur de la collection « L’Ordre philosophique » aux Éditions du Seuil

Eugenia Palieraki : Maîtresse de conférences en histoire de l’Amérique latine à l’Université Paris I, autrice avec Clément Thibaud de L’Amérique latine embrasée : Deux siècles de révolutions et de contre-révolutions (Armand Colin, 2023). Elle a co-dirigé l’ouvrage collectif Une histoire globale des révolutions (La Découverte, 2023)

Victor Pereira : Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, chercheur à l’Université nouvelle de Lisbonne. Il a publié en 2023 son ouvrage C’est le peuple qui commande (Éditions du Détour), traitant de la révolution des œillets, et participé également à l’ouvrage collectif Une histoire globale des révolutions (La Découverte, 2023)

Animation : Emmanuel Laurentin, animateur et producteur de radio, membre du Comité de rédaction d’Esprit

16h30-18h



1974-2024 : La fin des avant-gardes. Des évolutions sans révolutions ?

Discussion en présence de :

Hamit Bozarslan : Historien et politologue spécialiste du Moyen-Orient, membre du Comité de rédaction d’Esprit, directeur d’études à l’EHESS

Chowra Makaremi : anthropologue, chercheuse au CNRS et réalisatrice, autrice de Cahier d’Aziz. Au cœur de la révolution iranienne (Gallimard, 2011) et Femme! Vie! Liberté! (La Découverte, 2023).

Lucile Schmid : Haut-fonctionnaire et essayiste, membre du Comité de rédaction d’Esprit

Animation : Anne-Lorraine Bujon, directrice de la revue Esprit

