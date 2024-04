Santiago Espinosa, Le Savoir tragique

Le tragique a mauvaise réputation, dans la langue courante (et journalistique) qui l’associe spontanément à la catastrophe, comme dans le jargon philosophique qui l’associe (souvent) à l’abattement et au pessimisme. On ignore ainsi la vertu première de l’esprit de la tragédie grecque et de la philosophie qu’elle a insufflé : une philosophie du courage, de l’assomption (de l’existence, du temps, en un mot, du tragique), et de la joie qui en résulte. Cet essai invite à rebrousser chemin.

