Benjamin Hoffmann, Les Minuscules

1790, Duchcov. Devenu bibliothécaire dans les tréfonds de la Bohême, le flamboyant Giacomo Casanova fait la rencontre de créatures sorties de son Icosaméron, un roman publié à Prague trois ans plus tôt. Peuple lilliputien, entreprenant et inventif, les Minuscules l’invitent à visiter les Palimpsestes, monde souterrain où ne sont admis qu’une poignée d’élus. Les voyages de Casanova le mènent dans les profondeurs de l’Italie, de l’Amérique et de la France, où la Révolution s’est accélérée après la fuite de la famille royale à Varennes.

Inscrit dans la tradition du réalisme magique, Les Minusculesraconte le dernier amour de Casanova et entraîne le lecteur dans une série d’aventures où se croisent Mozart et Da Ponte, Leibniz et Voltaire, Diderot et Sade, Chateaubriand et Washington, tandis qu’une question brûlante se précise peu à peu : et si l’Histoire de France s’était écrite autrement ?

Lire un extrait…