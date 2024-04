La poésie et le doute (Lyon)

Cette journée vise à étudier les liens entre la poésie et le doute, en mêlant les approches littéraires et philosophiques, et les témoignages de poètes.

09h : Temps d’accueil

09h30 : Madeleine Brossier, « "Un équilibre presque insensé" : Philippe Jaccottet et la pesée du poème »

10h15 : Michèle Finck, « Mon expérience de la langue au doute dans La voie du large (2024) » (en visio-conférence)

11h : Yvon Inizan, « L’ombre d’un doute : l’épochè poétique »

11h45 : Emmanuel Merle, « J’écris dans le doute, j’entre dans le temps. »

12h30 : Pause déjeuner

14h : François Lallier, « Mettre en doute la poésie »

14h45 : Arnaud Villani, « L’incertitude du poétique comme double choix »

15h30 : Pascal Riou, « Pourtant ».