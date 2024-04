Jean Meckert, La Lucarne

La Lucarne, entr'ouverte sur tout ce qui n'est plus quotidien, c'est l'histoire triste et profonde d'un petit gars qui fait une crise de mysticisme.

Faiblard, quelconque et malheureux, Édouard Gallois reçoit brusquement au cœur une émotion étrange, d'une puissance hallucinante et d'un poids extraordinaire : il doit lutter pour la Grande Paix du monde!

L'humble gars est fécondé, transformé ; toujours aussi faible, aussi insignifiant, mais animé d'une flamme intérieure qui le met dans la voie des seuls vrais hommes, ceux qui refusent le bonheur, pour la souffrance et l'esprit de sacrifice.

Il est fécondé, et un message se précise en lui, bouleversant et profond : «Il faut former la Grande Armée de la Paix... II faut que l' Homme devienne plus fort que ses canons...»

Et il parle comme malgré lui ; il clame la grande nécessité de remettre l'humain au-dessus des grandes idées déjà consommées. Il est humain, profond et neuf. Il est vrai, génial et lamentable. Il apporte sa vision intérieure, d'un caractère puissant et mystique...

...Mais le vent de l'esprit. la foudre aux grands hommes s'est trompée de terrain. Édouard Gallois n'a pas la taille...

À I'occasion d'un drame atroce, sa femme tentant de le tuer, il reçoit un choc moral qu'il ne peut surmonter. Sa grande pensée avorte en lui ; il redevient quelconque, avec des joies et des peines au niveau du commun.

La lucarne s'est refermée...

