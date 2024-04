Yasmina Reza, On vient de loin. Œuvres choisies

« Art » - Hammerklavier - Une désolation - Adam Haberberg - Dans la luge d’Arthur Schopenhauer - Le dieu du carnage - L’aube le soir ou la nuit - Heureux les heureux - Babylone - Anne-Marie la Beauté - Serge - «Le monde de Yasmina Reza, en désordre comme la vie» (entretien avec Marco Missiroli).

« On vient de loin.

On fait de notre mieux.

Mais parfois on ne sait pas ce qui nous prend. »



Quelle que soit la forme narrative adoptée (théâtre, roman, récit), Yasmina Reza manie avec beaucoup de finesse et de subtilité l’art de mixer les genres, de montrer les multiples facettes d’une réalité, d’aborder avec une implacable lucidité des thèmes aussi universels que la fuite du temps, l’angoisse existentielle et la mort, la fragilité du moi, la solitude, le triomphe de la violence et la barbarie dans le monde contemporain. Dépeints comme des « tragédies drôles » et servis par une écriture ciselée et incisive, les textes réunis dans la présente édition sont de véritables tableaux de vanités contemporaines, à la frontière du comique et du tragique. En dévoilant des documents personnels rares et précieux, l’écrivain laisse entrevoir le pont entre sa vie et l’œuvre qu’elle bâtit depuis plus de trente ans, conviant le lecteur à un tête à tête exceptionnel.