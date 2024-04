Séminaire "Les Contemporaines" (femmes de spectacle, 1640-1920). Avec Michela Zaccaria (en ligne)

Michela ZACCARIA

Jeanne Benozzi Balletti, dite Silvia (1701-1758), a marqué la métamorphose de l’actrice italienne, héritière d’une longue tradition, en une interprète moderne « infranciosata » (en fait française) du plus haut niveau stylistique. Sa maturation artistique a coïncidé avec l’abandon progressif de la bouffonnerie italienne pour la séduction et l’esprit inattendus de la comédie française ou les amusements de la parodie. Silvia savait jouer, chanter et danser, et Marivaux a fait d’elle l’incarnation d’un « je ne sais quoi », portant le caractère unique et parfaitement italien de la Commedia dell’Arte à sa plus haute expression. En s’appuyant sur les caractéristiques de ses personnages et sur des documents d’archives, la communication examine le style de cette « diva » et sa contribution aux choix dramaturgiques du Nouveau Théâtre Italien.

Michela Zaccaria, titulaire d’un doctorat et d’une agrégation en histoire des arts du spectacle, metteur en scène, dramaturge et traductrice, enseigne la langue et la littérature italiennes à la Scuola Internazionale di Liuteria (Crémone, Italie). Depuis 2023, elle est responsable des cours d’Histoire de la musique et de théâtre musical à l’Université pour étrangers de Sienne. Ses recherches portent sur l’histoire des acteurs et actrices et la dramaturgie du XVIIIe au XXe siècle, la transmission des pratiques artistiques et la Commedia dell’Arte. Elle est l’autrice de Primedonne. Flaminia e Silvia dalla Commedia dell’Arte a Marivaux (Bulzoni, 2019, lauréat du XXIIe prix Luigi Pirandello) et Mario Scaccia (Bulzoni, 2021).

