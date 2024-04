"Mort du sujet ? mort du fondement ?". Conf. de Stéphane Madelrieux (Séminaire "L'écriture de la pensée", F.Noudelmann & B. Clément, en ligne)

La prochaine séance du séminaire "L'écriture de la pensée" où nous aurons le plaisir de recevoir Stéphane MADELRIEUX se tiendra le

Vendredi 12 avril, de 15h00 à 17h00

Elle aura lieu exclusivement en ligne (lien zoom à activer: https://nyu.zoom.us/j/95941777593)

"Mort du sujet, mort du fondement ?"

La pensée française des années 1960 nous a légué une critique généralisée du sujet fondateur, que ce soit sous la poussée des sciences humaines ou dans une tentative de dépassement de la métaphysique moderne initiée par Descartes. Quel rôle la valorisation des expériences radicales, et notamment de ce que Bataille, Blanchot et Foucault ont appelé les « expériences-limites », a-t-elle joué dans une telle critique du sujet ? On défendra d’abord l’idée selon laquelle la philosophie des expériences-limites apporte un argument original, et à certains égards contradictoire, par rapport à l’argument dominant qui souligne le caractère dérivé ou construit du sujet. On cherchera ensuite à montrer qu’un tel argument par les expériences-limites échoue finalement dans sa critique, car il reconduit la même manière « fondationnaliste » de penser que la théorie du sujet qu’il prend pour cible privilégiée.

Stéphane Madelrieux est Professeur de philosophie à l'Université Jean Moulin Lyon 3 (Institut de Recherches Philosophiques de Lyon). Spécialiste de la philosophie pragmatiste américaine (William James. L'attitude empiriste, Paris, Puf, 2008 ; La philosophie de John Dewey, Paris, Vrin, 2016), il examine et confronte les philosophies contemporaines de l'expérience (La philosophie des expériences radicales, Paris, Seuil, 2022 ; La philosophie comme attitude, Paris, Puf, 2023).