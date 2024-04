Romain Enriquez, Camille Koskas, Écrits érotiques de femmes. Une nouvelle histoire du désir, de Marie de France à Virginie Despentes

Souvent réduite à la portion congrue dans les rares recueils existants, la littérature érotique produite par les femmes trouve enfin un espace d'analyse à la mesure de sa singularité et de sa diversité. Un travail de recherche considérable a permis aux auteurs de mettre au jour un corpus souvent méconnu, d'une inépuisable richesse. Plus de 200 autrices et près de 700 textes, de toutes les époques et de tous les genres (poésie, roman, essai, théâtre, conte, épistolaire...) illustrent la variété des approches et des styles en la matière.

Au fil d'un parcours thématique en onze étapes (Eros mystique, ludique, tragique, politique...), favorisant les rapprochements saisissants, s'esquisse une nouvelle histoire du désir.

Les extraits réunis en explorent les nombreuses dimensions, embrassant toutes les sexualités et toutes les pratiques, loin parfois des thèmes attendus. On lira ainsi, parmi d'autres, des pages qui se distinguent par leur veine burlesque, onirique ou militante. Finalement, c'est la notion même d'érotisme, longtemps façonnée par un regard exclusivement masculin, qui se trouve redéfinie. Les grands noms (Louise Labé, George Sand, Rachilde, Colette, Simone de Beauvoir) côtoient une foule d'écrivaines oubliées dont l'oeuvre est parfois rééditée ici pour la première fois. Qu'elles soient inconnues ou illustres, elles témoignent de la même volonté de s'affirmer par la littérature comme des sujets de désir à part entière.

Ancien élève de l’École normale supérieure et agrégé de lettres modernes, Romain Enriquez a publié L’Invention de l’inconscient par le récit de fiction, 1850-1895 (Classiques Garnier, 2021).

Agrégée de lettres modernes, Camille Koskas est l’autrice de Jean Paulhan après la guerre. Reconstruire la communauté littéraire (Classiques Garnier, 2021).