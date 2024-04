Simon Berington, Les Mémoires du Sieur Gaudence de Lucques [The Memoirs of Signor Gaudention di Lucca, 1737]

Édition de Jean-Michel Racult

Nous sommes en 1721 en Italie. Un inconnu qui dit se nommer Gaudence de Lucques s’est récemment installé comme médecin à Bologne. Sa réputation parmi les dames de la ville, ses activités mystérieuses, les rumeurs extraordinaires qui courent sur son compte, le rendent suspect à l’Inquisition, qui l’incarcère secrètement et exige de lui une confession écrite afin de vérifier son identité, la véracité de son histoire et la réalité de ses convictions religieuses. Cette autobiographie relate ses incroyables aventures et sa découverte, au cœur des déserts de l’Afrique subsaharienne, d’une civilisation inconnue, héritière directe du temps du Déluge et de l’Égypte d’avant les Pharaons.

Œuvre d’un prêtre catholique anglais versé en théologie, en philosophie et en histoire antique, ce roman d’aventures appuyé sur une impressionnante érudition est à la fois une fresque historique et anthropologique, une redécouverte géographique d’un monde perdu, le récit d’une quête personnelle d’identité, et surtout la plus remarquable des utopies anglaises du XVIIIe siècle.

Célèbre en son temps, l’ouvrage n’avait pas été réédité en français depuis plus de deux siècles. Il bénéficie d’une traduction nouvelle réellement conforme au texte et, pour la première fois, d’un appareil critique complet.

