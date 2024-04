Littérature et cartographie numérique : gestes d’écriture contemporains (Bruxelles)

Littérature et cartographie numérique : gestes d’écriture contemporains

Les 6 et 7 juin 2024

JEUDI 6 JUIN

9h – Accueil des participants

9 h 15 – Introduction

Processus et matrices cartographiques

9 h 45 – Entretien avec l’écrivain Sylvain Prudhomme

10 h 30 – Emmanuelle Laboureyras (Université Paul Valéry) : « Cartographier et écrire le réel : le cas d’un récit d’enquête sur les empoisonneuses de l’entre-deux guerres »

11 h 15 – Pause café

Enquêtes : entre la carte et le terrain (1)

11 h 30 – Conférence de l’écrivaine Cécile Portier : « Pourquoi Pacifique – Guide de voyage, atlas et fourre-tout »

12 h 15 – Liouba Bischoff (ENS Lyon), « Voyages au centre d’Internet : une recherche paradoxale du tangible dans Une toile large comme le monde d’Aude Seigne et Carte muette de Philippe Vasset »

Après-midi

Enquêtes : entre la carte et le terrain (2)

14 h 15 – Charles Coustille (Université Gustave Eiffel), « Carte et odonymie : du Parking Péguy à l’impasse Proust »

15 h – Entretien avec l’écrivain Jérôme Game

15 h 45 – Pause café

Cartographies sensibles et réinvention de l’espace

16 h – Enrico Agostini-Marchese et Christelle Proulx (Université de Montréal), « Queering the Map et QT.bot. Pour une géolittérature oligoptique »

16 h 45 – Entretien avec l’écrivaine Lucie Rico et retour en images sur sa dernière performance

17 h 30 – Clôture de la journée et dîner de colloque.

VENDREDI 7 JUIN

Mémoire des lieux

9 h 30 – Aurélien d’Avout (UCLouvain Saint-Louis Bruxelles), « Voyager au gré des noms dans Dreamlands d’Olivier Hodasava »

10 h 15 – Entretien avec l’écrivain Olivier Hodasava

11 h – Pause café

11 h 15 – Alexandra Saemmer (Université Paris 8), « Autour du projet Profil : Sudète »

12 h – Entretien avec l’écrivain François Bon

Après-midi

Gestes d’images

14 h – Pauline Chasseray-Peraldi (ULiège), « Au chevet de Google Maps : pour une lecture symptômale des images de Google Street View »

14 h 45 – Entretien avec la monteuse et réalisatrice Gabrielle Stemmer : « La cartographie numérique dans les films de capture d’écran »

15h30 – Pause café

Vigilance critique

15 h 45 – Magali Nachtergael (Université Bordeaux Montaigne), « Hortense Gauthier et la poésie du drone »

16 h 30 – Isabelle Gribomont (UCLouvain), « Contre-cartographie et littérature au sein du collectif Constant »

17h30 – Clôture du colloque.