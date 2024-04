Racine, Mithridate (éd. Charles-Olivier Stiker-Metral)

Édition de : Charles-Olivier Stiker-Métral

« Plus il est malheureux, plus il est redoutable. » Après avoir feint sa mort pour échapper à ses ennemis, Mithridate est de retour dans son royaume et sème la terreur parmi ses sujets. Car en son absence, les langues se sont déliées : Pharnace, son fils aîné, a fait alliance avec les Romains, ennemis jurés de son père ; quant à Xipharès, le cadet, il a avoué son amour à Monime, pourtant promise à Mithridate… et cet amour est partagé. Face à ces non-dits, la colère et la jalousie conduiront-elles cet admirable chef de guerre à devenir un tyran ?

Tensions politiques et amoureuses se mêlent dans Mithridate (1672), opposant le despote légendaire à sa propre famille. Tour à tour bourreau et victime, il incarne le héros racinien par excellence : passionné et profondément ambivalent.



Dossier

• De l’Histoire à la tragédie : le travail des sources

• Mithridate à la scène, avant et après Racine

• La jalousie, passion tragique

• Mithridate, une tragédie ?