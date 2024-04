Justus Rosenberg, L'art de la résistance. Quatre ans dans la clandestinité en France

Comment résister quand on a 19 ans ? Telle est la question qui se pose à Justus Rosenberg, jeune juif de culture allemande étudiant à la Sorbonne lorsque les nazis lancent la campagne contre la Belgique et imposent bientôt l'Occupation au nord de la France, le régime antisémite de Vichy dans la zone sud. Porté par son courage et le hasard des rencontres, Justus se fraye un chemin vers la Résistance. D'abord à Marseille, où il organise l'exil d'artistes, d'écrivains et d'intellectuels menacés par le nazisme au sein du réseau Varian Fry, tels Heinrich Mann, Marc Chagall, Alma Mahler et André Breton. Puis depuis le maquis, et jusque dans les bataillons de la Libération.

Justus Rosenberg, né le 23 janvier 1921 à Dantzig (aujourd’hui Gdansk) et mort à l’âge de 100 ans le 30 octobre 2021 à Rhinebeck, New York, est un résistant et professeur de littérature polonais. Issu d’une famille juive de Dantzig, il est l’un des héros méconnus qui aidèrent des centaines d’artistes et intellectuels à échapper aux nazis et à quitter la France oc- cupée. Il a consacré le reste de sa vie à enseigner la littérature française à l’Université de Bard, aux Etats-Unis.