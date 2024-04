Colloque Jacques Brossard (Montréal)

Colloque Jacques Brossard

Organisation:

Pierre Fillion (Fiducie Jacques Brossard, Éditions Leméac),

Élodie Daniélou (coordonnatrice),

Claude Janelle (indépendant),

Jean-François Chassay (UQAM),

Congrès Boréal 2024.

Montréal, le 20 septembre 2024

Jacques Brossard (1933-2010) fut un écrivain de science-fiction et un juriste québécois spécialisé dans les questions constitutionnelles qui exerça, entres autres dans les années 1950-1960, les fonctions diplomatiques de vice-consul (Bogota), puis de consul (Port-au-Prince, Bonn) attaché au ministère des Affaires extérieures canadiennes, dont il fut un temps l’adjoint exécutif du ministre. Sa carrière politique prit un tournant résolument nationaliste lorsqu’il s’associa, en 1968, au Mouvement Souveraineté-Association (ancêtre de l’actuel Parti Québécois) de René Lévesque, dont il rédigea les premiers textes politiques.

Sa carrière d’écrivain et d’essayiste fut par la suite florissante et maintes fois primée, lui accordant une double reconnaissance tant dans les cercles littéraires que politiques. À ce titre, le monde politique lui doit les essais suivants : L’immigration. Les droits et pouvoirs du Canada et du Québec ; Les Pouvoirs extérieurs du Québec (en collaboration) ; Les droits et pouvoirs du Canada et du Québec (en collaboration) ; La Cour suprême et la Constitution. Le forum constitutionnel au Canada (qui lui vaudra le Prix littéraire du Québec 1969) ; Le Territoire québécois, L’Accession à la souveraineté et le cas du Québec. Conditions et modalités politico-juridiques ; Souveraineté : cinq réponses politiques, lequel fut écrit juste avant le référendum de 1995. Le monde littéraire, de son côté, salue son recueil Le Métamorfaux et son roman Le Sang du souvenir (prix Ludger-Duvernay 1976, Médaille d’argent de la Ville de Paris), mais c’est toutefois sa monumentale chronique en cinq volumes L’Oiseau de feu qui lui vaut la consécration (Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois 1990, prix Casper 1990, prix Boréal 1990 et 1994), au point où le « Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois » est renommé en 2008 « Prix Jacques-Brossard de la science-fiction et du fantastique québécois » en son honneur.

M. Pierre Filion, éditeur de Jacques Brossard, directeur de la fiducie qui porte son nom et ami de longue date, vous invite à participer à un colloque académique qui portera sur l’œuvre de ce personnage d’exception. Les communications, d’une durée de 20 minutes, devront porter sur l’œuvre fictionnelle de Jacques Brossard, soit le recueil de nouvelles Le Métamorfaux, le roman Le Sang du souvenir, la pentalogie L’Oiseau de feu et le corpus de nouvelles parues dans la revue Écrits du Canada français.

Le comité organisateur du colloque vous propose quelques pistes de réflexion non exhaustives pour aborder l’œuvre de Brossard :

• Comment la stylistique de Brossard s’insère-t-elle dans l’éclatement des formes favorisé par la postmodernité ?

• Quel rôle joue le péritexte dans l’élaboration de son univers diégétique ?

• Quelles sont les frontières génériques ou sous-génériques transgressées ou hybridées par l’œuvre de Brossard, et comment ces transgressions ou hybridations permettent-elles un renouveau générique ?

• Quel rôle joue l’humour noir dans son œuvre, et quelle en est la critique sous-jacente? • Comment la forme de la chronique participe-t-elle à la dynamique de la mise en intrigue ?

• En quoi les personnages de Brossard sont-ils représentatifs de l’époque où a été composée son œuvre ?

• Comment la fiction de Brossard s’inscrit-elle dans les soubresauts politiques de son époque, et comment en est-elle l’écho ?

• Quelle est la réception institutionnelle et médiatique de ses récits, et en quoi ces derniers viennent s’insérer ou s’opposer à la doxa science-fictionnelle ?

• Comment la circularité du récit s’inscrit-elle dans une perspective historique d’éternel retour du même, voire du mythe judéo-chrétien ?

• En quoi la représentation de la ville permet-elle l’émergence du sense of wonder ?

Date de tombée pour les propositions de communication : 1er juin 2024.

Veuillez envoyer vos propositions de communication (format Word, 1250 caractères maximum) bibliographie et biographie par courriel à Élodie Daniélou : elodie.danielou@gmail.com.

Les propositions seront révisées en comité de pairs.