Gustave Moreau, Écrits sur l’art

Textes établis, présentés et annotés par Peter Cooke.

Préface de Geneviève Lacambre.

Tout ce que j’ai cherché, je l’ai trouvé, à petite proportion sans doute, mais parfaitement pur de tout alliage, car je n’ai jamais cherché le rêve dans la réalité et la réalité dans le rêve. J’ai joui de mon imagination pleinement ; elle ne m’a jamais trompé.

Le caractère d’idéal alambiqué, faux, théâtral, costumier de la génération romantique a fini par la réduire en cendres. L’amour du vrai, dans l’art comme dans la vie, donne au sang des forces et la joie immense. Ce vrai n’est pas la vérité mathématique, ce vrai est le sens naïf, juste, sensible, tendre de ce qui vient de l’âme et du cœur.

Sans ces points d’appui, l’œuvre d’art, comme l’existence de l’homme, ne sont qu’une chimère énervante et mortelle.

Pendant trente ans, Gustave Moreau (1826-1898) nota pour lui-même et pour sa mère des réflexions sur son travail, les sujets qu’il traitait, les œuvres qui le touchaient, ses lectures, ses rencontres, ses rêves. Ayant interdit la publication de ces textes, il s’y permet une sincérité totale et on y trouvera non seulement des jugements féroces sur ses contemporains les plus illustres, mais surtout les fantasmes du peintre symboliste le plus secret, controversé et troublant de son temps. L’ensemble est établi par Peter Cooke, universitaire anglais, à partir des manuscrits originaux conservés au Musée Moreau, et préfacé par Geneviève Lacambre, ancienne directrice du musée.

La première partie du volume rassemble les écrits du peintre sur lui-même et sa propre œuvre, toute imprégnée par les mythes antiques et les récits bibliques ; la seconde, ceux du Moreau théoricien et critique d’art.

Édition définitive à 1000 exemplaires sur vélin ivoire en avril 2024.