Droit & littérature : le théâtre, entre création littéraire et tradition rhétorique, XVe-XVIe s. (Paris Sorbonne)

Le séminaire du laboratoire 4349 (Études et édition de textes médiévaux) a pour ambition d’ouvrir une réflexion sur les enjeux actuels de la recherche en littérature médiévale. Cette séance sera l’occasion de revenir sur l’essor d’une perspective de recherche encore en construction dans le champ francophone, qui vise à travailler les enjeux communs de la littérature et du droit.

C’est autour du théâtre, texte et/ou performance, de son rapport à la rhétorique, au dialogue et au rituel qu’interviendront une littéraire, Laëtitia Tabard, et une historienne, Marie Bouhaïk-Gironès, pour réfléchir à ce que le croisement du droit et de ce qui n’est pas encore appelé littérature apporte à notre connaissance du théâtre de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance.

Intervenantes :

Marie Bouhaïk-Gironès , directrice de recherche en histoire médiévale, CNRS-Centre Roland Mousnier

Laëtitia Tabard, maîtresse de conférences en langue et littérature médiévales, Le Mans Université

Organisatrices :

Marie-Antoinette Alamenciak , docteure, ATER, Université Gustave Eiffel

Cassandre Crespin, doctorante contractuelle, Sorbonne Université

22 avril 2024, 15h-18h, Salle des Actes, en Sorbonne. Inscription obligatoire pour les personnes extérieures à Sorbonne Université auprès de cassandre.crespin@sorbonne-universite.fr