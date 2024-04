Exposer la littérature jeunesse. Mise en espace et médiation pour tout-petits

Journée d’étude Exposer la littérature jeunesse( 2). Mise en espace et médiation pour tout-petits.

Jeudi 25 avril

Médiathèque L’Echo, Le Kremlin Bicêtre

Lors du premier volet de notre journée d’étude consacrée aux formes de l’exposition de la littérature pour la jeunesse, nous avons cherché à savoir quelle littérature pour la jeunesse est exposée, entre littérature patrimoniale, littérature contemporaine et focus sur un artiste ou une maison d’édition. Nous nous sommes intéressés aux lieux impliqués dans la valorisation de ce patrimoine, du musée aux bibliothèques, en passant par les galeries. Nous avons analysé quelques dispositifs de conception et de scénographie, en soulevant les questions de l’adaptation à un public enfantin, de la pratique des expositions en ligne.

Cette première journée, organisée à la médiathèque Sagan à Paris le 16 février 2023, a accueilli un large public, professionnels du livre ou non. Les interventions, le programme et la note d’intention sont visibles sur le site du groupe Patrimonialitté : https://respalitt.hypotheses.org/979

Le 25 avril, nous organisons une seconde journée d’étude à la Médiathèque L'Echo du Kremlin-Bicêtre, afin de poursuivre notre réflexion autour des pratiques et enjeux de ces expositions. Communications et tables rondes permettront de questionner la scénographie de ces expositions et d’analyser les dispositifs de médiation envers le jeune public. Deux visites d’expositions accompagneront cette journée.

Avec le soutien du département du Val de Marne dans le cadre de Partages de Lectures, du laboratoire du Cellam de l'université Rennes 2, du goupe de recherche Patrimonialitté, des Rimell et de la Maison de la photographie Robert Doisneau.

Comité d’organisation : Laurence Le Guen et Hélène Valotteau

Programme

9H 00 : Accueil - café.

9 h 30 : Ouverture par Déborah Münzer,Vice-présidente du Val de Marne chargée de la culture, de la vie associative, de l’éducation artistique et culturelle et du tourisme, Laurence Le Guen et Hélène Valotteau.

10 h 00 : Anne Quévy (Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles), De la page au mur, un espace à repenser.

10 h 30 : Émilie Bettega (BnF-CNLJ), Les maisons du livre aux Pays-Bas.

11h 30 : La littérature jeunesse scénographiée animée par Hélène Valotteau avec Marc Deroin & Carine Turin, Anne Gratadour, Olivier Douzou.

12h 30 : Visite de l’exposition Julia Chausson (groupe 1)

13h-14h : déjeuner libre

13 h 30 : Visite de l’exposition Julia Chausson (groupe 2)

14 h 00 : Cheyenne Olivier (Université de Tours), On a lu (et exposé) des albums coréens ! Retour sur la conception d'une exposition à la bibliothèque municipale de Tours.

14 h 45 : Médiation pour les tout-petits animée par Laurence Le Guen : Hélène Valotteau (Médiathèque Françoise-Sagan, Paris), Claire Mafféo (Livre et lecture petite enfance, Département du Val-de-Marne) et Nathalie Peine (lectrice et formatrice).

16 h 15 : Visite commentée de l'exposition Regarde ! 150 ans de livres de photographies pour enfants à la Maison Robert Doisneau de Gentilly.



